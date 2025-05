La Bundesliga 2024/25 ya tiene dueño, y es un viejo conocido. El Bayern Múnich volvió a consagrarse como el mejor equipo de Alemania, esta vez sin siquiera tener que disputar su partido. La derrota del Bayer Leverkusen en su visita al Friburgo le otorgó, de manera matemática, una nueva estrella a los bávaros, que consolidan su dominio hegemónico en el fútbol teutón.

Pero esta consagración tiene matices nuevos: el título llegó con un entrenador debutante en el banco del Allianz Arena y con un ícono del fútbol inglés celebrando por primera vez en su carrera. El ciclo de Vincent Kompany, aún en su primer año, comienza con una consagración que da señales de continuidad, ambición y renovación en la estructura del gigante bávaro.

Cuando el Bayern apostó por el joven técnico belga, los ojos del fútbol europeo se abrieron con sorpresa. Kompany, con una trayectoria aún breve como entrenador, llegaba a un banquillo repleto de exigencia, en un club donde el éxito no es opcional. Pero la apuesta rindió frutos. Con autoridad táctica, liderazgo sereno y capacidad de adaptación, el exdefensor del Manchester City construyó un Bayern equilibrado, competitivo y letal en ataque.

La Bundesliga fue testigo de un equipo que, pese a altibajos naturales, nunca dejó de competir. La defensa se mostró firme, el mediocampo trabajó con inteligencia, y la delantera —liderada por un inglés hambriento de gloria— fue demoledora. Kompany, con su primera liga en el bolsillo, ya se ganó su lugar en la historia reciente del club.

Para Harry Kane, esta Bundesliga tiene un valor especial: es el primer título de su carrera como futbolista profesional. Tras una vida entregada al Tottenham sin recompensas colectivas, el goleador inglés eligió el proyecto del Bayern para dar ese ansiado paso. Y lo logró con una temporada que rozó la perfección.

Con 24 goles y 9 asistencias en 29 partidos, Kane fue mucho más que un simple definidor. Se convirtió en el eje ofensivo del equipo, en una presencia constante en el área rival y en un líder silencioso que guio a los suyos con rendimiento, no con palabras. Su impacto fue inmediato y contundente, y su ensaladera llega no solo como premio personal, sino como validación de su decisión de cambiar de aires.

Con estas cifras, Kane se posiciona entre los máximos goleadores del continente, manteniéndose en la élite pese al cambio de liga. Su rendimiento ha sido tan alto como constante, y se espera que sea una de las piezas clave del Bayern también en la Champions League.

La Bundesliga 2024/25 ya tiene su campeón, y aunque la historia vuelve a señalar al Bayern, el camino fue diferente. Con un entrenador novel y un goleador británico que vino por su redención, el gigante bávaro reafirma su estatus pero mira hacia adelante.

Con la liga en el bolsillo, ahora el desafío se traslada a Europa, donde Kompany y Kane sueñan con levantar la Orejona. Pero por ahora, en Múnich hay festejo. El trono alemán sigue ocupado por los de siempre, aunque con protagonistas que escriben nuevas páginas en la leyenda del Bayern.

We are the Champions!! 🏆 pic.twitter.com/YYHC7k6ldU

— Harry Kane (@HKane) May 4, 2025