El máximo referente del fútbol mexicano en Europa. Con el Real Madrid anotó 208 goles, siendo actualmente el séptimo máximo goleador histórico del club. Su regreso a México estuvo marcado por etapas en América, Atlante y un emotivo cierre en Celaya. Su rendimiento siempre fue destacado, especialmente por su capacidad goleadora.

“El Buitre” llegó al Celaya en 1995 junto a Michel y Hugo Sánchez. En su primera temporada, alcanzaron la final de Liga, pero perdieron ante el Necaxa. Su paso dejó buenos recuerdos debido a su calidad técnica y liderazgo dentro del equipo.

Otro exponente de la “Quinta del Buitre”. Jugó con los Toros del Celaya en la misma etapa que Butragueño y Hugo Sánchez. Como técnico, dirigió a Pumas en 2020, pero dejó el club de manera abrupta antes de iniciar el torneo Guardianes, dejando una impresión negativa.

El “Bam Bam” llegó a México en 2001 para jugar con el América. Fue fundamental para conquistar el título del Verano 2002, donde sus goles resultaron decisivos. Su paso por el club fue exitoso, consolidándose como uno de los mejores delanteros extranjeros de su tiempo en la Liga MX.

Bernd Schuster (Pumas)

El alemán, quien brilló en Real Madrid y Barcelona, tuvo un fugaz y decepcionante paso por Pumas en 1997. Solo jugó nueve partidos y abandonó el club a media temporada, argumentando “un fuerte dolor de muelas.” Su rendimiento fue muy pobre.

El campeón del mundo con Argentina en 1986 jugó brevemente para América en 1993. No cumplió con las expectativas y dejó el club sin dejar huella. Como técnico, dirigió a Chivas, Tecos y nuevamente América, sin obtener títulos en México.

El argentino formó parte de la era de los “Galácticos” en el Madrid. Sorprendió al fichar con Atlante en 2009, donde su rendimiento fue discreto. Posteriormente, en 2021 asumió como técnico del América. Aunque su equipo mostró buen fútbol, no logró conquistar títulos y fue despedido tras dos torneos.

Trayectoria en el Real Madrid: Surgió de la cantera del Racing de Santander y fichó por el Real Madrid, donde debutó, pero no logró consolidarse. Disputó 527 minutos, repartiendo cuatro asistencias.



Presente en la Liga MX: Actualmente es pieza clave del mediocampo de Monterrey, donde destaca por su creatividad y experiencia internacional.

Trayectoria en el Real Madrid: Figura clave en la etapa de los “Galácticos”, conquistó nueve títulos, incluidos dos trofeos de Champions League (2015-16 y 2016-17). Su habilidad y pegada lo posicionaron como uno de los mejores mediocampistas de su época.

Presente en la Liga MX: Sorprendió al fichar con el León para el Clausura 2025, generando gran expectativa por su calidad y trayectoria.



Javier “Chicharito” Hernández (Chivas)

Trayectoria en el Real Madrid: Tras destacar en el Manchester United, vivió un paso breve pero productivo con el Madrid, anotando nueve goles en 33 partidos, incluyendo uno memorable contra el Atlético de Madrid en la Champions League.

