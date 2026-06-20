Con el nuevo formato de 48 países divididos en 12 grupos de 4 integrantes cada uno, la FIFA determinó que un total de 32 selecciones avanzarán a la primera ronda de eliminación directa (los dieciseisavos de final). Estos cupos se distribuyen de la siguiente manera:
24 clasificados directos: Los equipos que finalicen en el primer y segundo lugar de cada uno de los 12 grupos.
8 clasificados indirectos: Los ocho mejores terceros lugares de toda la fase inicial, dejando fuera únicamente a los 4 peores terceros de la tabla comparativa.
Los 5 criterios de desempate para ordenar la tabla de terceros
Para definir cuáles son las 8 selecciones que avanzan y en qué posición se siembran en las llaves de eliminación, la FIFA unifica a los 12 terceros lugares en una tabla general virtual. El ordenamiento de esta tabla se rige bajo un estricto orden de prioridades:
- Mayor cantidad de puntos obtenidos en los tres partidos del grupo.
- Mejor diferencia de goles (goles a favor menos goles en contra).
- Mayor cantidad de goles anotados a lo largo de la fase de grupos.
Criterio de Juego Limpio (Fair Play): Se evalúa el comportamiento disciplinario restando puntos por acumulación de tarjetas en los tres juegos (una amarilla resta 1 punto; una roja indirecta resta 3 puntos; una roja directa resta 4 puntos; una amarilla más una roja directa resta 5 puntos). La selección con menor puntaje negativo se sitúa por encima.
Ranking FIFA: Como última instancia legal, si la igualdad persiste en todos los apartados anteriores, se clasificará al equipo que ostente la mejor ubicación en el Ranking Mundial de la FIFA oficial vigente al momento del pitazo inicial del torneo.