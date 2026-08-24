Cucurella ya es del Real Madrid Contrato hasta 2032 y un nuevo desafío en el Bernabéu. El lateral español fue presentado en Valdebebas tras su regreso a LaLiga y llega al club blanco después de una etapa de crecimiento en Inglaterra.

Marc Cucurella ya tiene oficialmente la camiseta del Real Madrid. El lateral español fue presentado este lunes en un acto privado celebrado en la Ciudad Real Madrid, donde compartió ceremonia con el presidente Florentino Pérez y el presidente de honor José Martínez Pirri.

El futbolista firmó el contrato que lo vincula con el club blanco hasta el 30 de junio de 2032, poniendo el cierre formal a una operación que llevó al campeón del mundo de regreso a España después de cinco años en Inglaterra.

La presentación mantuvo el formato que el Real Madrid ha utilizado con varios de sus refuerzos durante este verano: una ceremonia privada en la sala de Juntas de Valdebebas, lejos de una presentación multitudinaria en el estadio.

Para Cucurella, sin embargo, el escenario representa mucho más que el cumplimiento de un protocolo.

Supone el regreso a una competición que conoce y, al mismo tiempo, el salto definitivo a uno de los clubes más exigentes del fútbol mundial.

Cinco años después, vuelve a LaLiga

Cucurella abandonó España rumbo a Inglaterra después de consolidarse en LaLiga con el Getafe.

Su recorrido por el fútbol profesional español comenzó con el Eibar, durante la temporada 2018-19, cuando jugaba cedido por el Barcelona. El curso anterior había debutado con el conjunto azulgrana en la Copa del Rey.

Después llegaron dos temporadas en el Getafe. La primera también bajo condición de cedido por el Barcelona y la segunda ya como jugador propiedad del conjunto madrileño.

Cuando dejó España rumbo a Inglaterra, el lateral acumulaba 107 partidos en Primera División y una medalla de plata olímpica obtenida con España en Tokio 2020.

Ahora vuelve con una experiencia completamente diferente.

Durante su etapa inglesa disputó 201 partidos oficiales, incluidos 150 encuentros de Premier League, repartidos entre Brighton y Chelsea.

Brighton y el salto definitivo

En Brighton disputó 38 partidos y marcó un gol. Su rendimiento durante la temporada 2021-22 le permitió recibir el reconocimiento como mejor jugador del club, elegido tanto por los aficionados como por sus propios compañeros.

Aquella etapa fue fundamental para consolidar su perfil como lateral de alto nivel y abrirle las puertas de un Chelsea que terminaría convirtiéndose en su principal destino durante los siguientes años.

Con los Blues, Cucurella conquistó una Conference League y también el Mundial de Clubes en su tercera temporada.

A ese palmarés añadió posteriormente otro título mundial, esta vez con la selección española.

Su evolución, por tanto, explica la dimensión de su llegada al Real Madrid.

Una inversión de 55 millones

El club blanco pagó 55 millones de euros por el lateral el pasado 15 de junio.

La operación se produjo en vísperas de la participación de España en el Mundial, torneo que terminaría elevando todavía más el perfil internacional de Cucurella.

Tras la competición, el defensor se incorporó a las órdenes de José Mourinho y apenas lleva unos 15 días trabajando con el conjunto madridista.

Aun así, ya tuvo la oportunidad de disputar sus primeros dos encuentros con el Real Madrid.

El primero fue amistoso, frente al Schalke. El segundo tuvo carácter oficial y llegó el pasado sábado, en el estreno liguero frente al Espanyol.

Ahora comienza la siguiente etapa: competir por un puesto en el once titular.

El reto de ganarse el Bernabéu

La adaptación a un nuevo club nunca termina con una presentación.

Para Cucurella, el desafío inmediato será alcanzar el ritmo físico de sus compañeros y ganarse un lugar habitual en la alineación.

El calendario le ofrece dos oportunidades relativamente cercanas para continuar su adaptación: el partido del miércoles ante la Real Sociedad, en el Santiago Bernabéu, y el encuentro del domingo contra el Málaga.

La competencia por la titularidad será uno de los primeros grandes retos del español.

Pero su trayectoria reciente permite entender por qué el Real Madrid decidió invertir 55 millones en él.

Cucurella llega con experiencia en LaLiga, cinco temporadas en Inglaterra, recorrido en la Premier League, títulos internacionales y el respaldo de haber formado parte de una selección española campeona del mundo.

Ahora deberá transformar todo ese recorrido en rendimiento con la camiseta blanca.

El regreso a España ya está consumado.

La presentación en Valdebebas fue el primer paso.

El siguiente será convertir la confianza del Real Madrid en un puesto fijo en el Bernabéu.