Shakira y los Mundiales tienen una historia de amor que ya lleva dos décadas. Y el 14 de mayo, cuando se estrene oficialmente “Dai Dai” — el himno del Mundial 2026 junto al artista nigeriano Burna Boy — esa historia escribirá su tercer capítulo.

El adelanto que la colombiana publicó en redes sociales desde el Estadio Maracaná de Río de Janeiro ya generó conversación en todo el mundo. Y no solo por la música — sino por el mensaje que esconde su letra.

¿Qué significa “Dai Dai”?

El título de la canción viene del italiano. “Dai” es una expresión coloquial que se traduce como “vamos” — un grito de aliento, de impulso, de energía colectiva. Exactamente lo que un himno mundialista necesita.

Pero la canción va más allá del italiano. El coro mezcla palabras similares en cuatro idiomas diferentes, reforzando el carácter global del torneo:

“Dai” — italiano: vamos

— italiano: vamos “Dale” — español: dale, vamos

— español: dale, vamos “Ale” — francés: vamos

— francés: vamos “Let’s go” — inglés: vamos

Cuatro idiomas, un solo mensaje. El mundo unido por el fútbol.

La letra: un mensaje de transformación

El fragmento revelado por Shakira presenta una narrativa inspiracional centrada en la resistencia emocional y la superación personal. No es solo una canción de celebración — es un himno para quienes llegaron hasta aquí después de superar obstáculos.

Letra original (inglés):

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Knew from the day you were born

Here in this place, you belong

You’ve been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go

Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go

Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go

Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go

Traducción al español:

Supe desde el día en que naciste

Que aquí es donde perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que una vez te rompió te hizo fuerte

Dai, dai, vamos, dale, ale, vamos…

https://www.instagram.com/reels/DYCxnloBnNL/

La frase más poderosa — “Lo que una vez te rompió te hizo fuerte” — es el corazón emocional de la canción. Un mensaje que resuena tanto para los atletas que llegan al Mundial después de años de sacrificio como para los fanáticos que los apoyan desde las gradas.

El coro, construido alrededor de “Dai, dai, we go”, está claramente diseñado para convertirse en un cántico colectivo de estadio — festivo, emocional y universal.

La historia de Shakira con los Mundiales

La relación entre Shakira y la FIFA tiene tres momentos clave:

Alemania 2006 — Interpretó una versión especial de “Hips Don’t Lie” en la ceremonia de clausura. No fue el himno oficial, pero se convirtió en uno de los momentos musicales más recordados del torneo.

Sudáfrica 2010 — “Waka Waka (This Time for Africa)” junto al grupo sudafricano Freshlyground se convirtió en una de las canciones mundialistas más exitosas de la historia. Shakira la interpretó tanto en la inauguración como en la clausura.

Brasil 2014 — “La La La (Brazil 2014)” junto a Carlinhos Brown fue el himno oficial del torneo en casa del fútbol.

Norteamérica 2026 — “Dai Dai” junto a Burna Boy, grabada en el Maracaná, con el estreno programado para el 14 de mayo.

Burna Boy: el sabor africano que completa el cuadro

La elección de Burna Boy como colaborador no es casual. El artista nigeriano es uno de los nombres más influyentes del afrobeats mundial y aporta a “Dai Dai” una dimensión multicultural que encaja perfectamente con el espíritu de un torneo que reúne a 48 selecciones de todos los continentes.

La combinación de los ritmos caribeños de Shakira con el sonido africano de Burna Boy promete una canción que represente la diversidad del planeta — exactamente lo que un himno mundialista debe ser.