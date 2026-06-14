El arranque del Grupo L en este Mundial 2026 ha regalado uno de los choques estratégicos más intensos en lo que va de la fisonomía del torneo de la FIFA. El Estadio de Dallas fue el escenario donde Japón demostró su inquebrantable valentía utilitaria al sacarle un dramático empate 2-2 a la favorita selección de los Países Bajos, en un duelo que desató los aplausos unánimes de la grada neutral.
El planteamiento inicial de Ronald Koeman buscó devorar la pizarra nipona desde el silbatazo del esloveno. Apenas al minuto 3 de la primera mitad, el atacante Cody Gakpo desbordó por la banda para habilitar con ventaja a Donyell Malen, cuyo metrallazo fue desviado in extremis por la zaga asiática hacia el tiro de esquina. Japón asimiló el vendaval y buscó responder al minuto 28 por intermedio del lateral Hiroki Ito, quien ensayó un remate de zurda desde la media distancia que se marchó por encima del travesaño custodiado por Bart Verbruggen, mandando el choque al descanso con el marcador congelado.
Intercambio de golpes y el factor Ryan Gravenberch
La segunda mitad en el feudo tejano se transformó en una pasarela de transiciones supersónicas donde las dos escuadras soltaron amarras en el parqué verde. Países Bajos pegó primero al minuto 51, cuando el mediocentro del Liverpool, Ryan Gravenberch, hizo gala de su fisonomía de juego para colgar un centro milimétrico al corazón del área que el capitán Virgil van Dijk mandó al fondo de las redes.
La respuesta de los Samuráis Azules no tardó en facturarse en los tableros. Al minuto 57, la estrella de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, frotó la lámpara por la periferia derecha y sirvió una asistencia quirúrgica para Keito Nakamura, quien se acomodó en un parpadeo y sacó un remate cruzado inatajable para Verbruggen, decretando el 1-1 provisional.
La paridad espoleó nuevamente la maquinaria de los tulipanes. Gravenberch, erigido en el auténtico mariscal de campo de la medular de la Oranje, rompió las líneas defensivas al minuto 73 y filtró un balón precioso para Crysencio Summerville, quien definió cruzado ante la salida del arquero para firmar el 2-1 que parecía definitivo.
El testarazo de Kamada que trituró las apuestas en Dallas
Cuando el cronómetro agonizaba y la directiva neerlandesa ya saboreaba sus primeros tres puntos en los balances del Grupo L, la mística japonesa emergió en una jugada de pelota parada al minuto 89. Tras la ejecución de un tiro de esquina con máxima rosca al área pequeña:
El mediapunta Daichi Kamada devoró las marcas por pura anticipación física, le ganó el balón dividido en el salto al mismísimo Van Dijk y conectó un soberbio testarazo de cabeza que dejó estático a Verbruggen, sellando el 2-2 definitivo.
HOJA DE RENDIMIENTO: JAPÓN VS. PAÍSES BAJOS (ESTADIO DALLAS)
[PAÍSES BAJOS] 2 ➔ GOLES: Van Dijk (51'), Summerville (73') ➔ LÍDER: Gravenberch
[JAPÓN] 2 ➔ GOLES: Nakamura (57'), Kamada (89') ➔ MÍSTICA: Samurái
Este histórico reparto de puntos deja la fisonomía de la zona al rojo vivo de cara a las próximas jornadas, demostrando que en el fútbol moderno de Grandes Ligas el que parpadee en los minutos de la verdad termina pagando el farol. Japón se marcha de Dallas con la moral por las nubes para encarar su siguiente examen utilitario, mientras que la “Naranja Mecánica” tendrá que revisar con urgencia sus coberturas aéreas si aspira a consolidar su chapa de candidato en la cita de la FIFA.