El Real Madrid ha recibido un duro golpe en su plantilla con la confirmación de la lesión de Dani Ceballos, quien sufrió un problema muscular en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. El club blanco informó que el andaluz presenta una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón en su pierna izquierda, lo que lo dejará fuera de acción por un tiempo prolongado.

Si bien el parte médico oficial del club no especifica un tiempo exacto de recuperación, medios españoles han reportado que el centrocampista podría estar ausente por aproximadamente dos meses, lo que compromete su participación en el tramo decisivo de la temporada. Su ausencia supone un problema para Carlo Ancelotti, quien había empezado a darle más minutos en la rotación del equipo.

Ceballos venía mostrando un gran nivel y ganándose la confianza del entrenador italiano, convirtiéndose en una opción importante en la medular del Madrid. Sin embargo, su progresión se ha visto interrumpida por esta lesión, que ocurrió en los últimos minutos del partido ante la Real Sociedad tras un choque con el japonés Takefusa Kubo. El jugador tuvo que abandonar el campo con evidentes gestos de dolor y lágrimas en los ojos, consciente de la gravedad del problema.

Poco después de conocerse la noticia, el futbolista se pronunció en sus redes sociales para expresar su frustración y compromiso con su recuperación: “Muy triste por no poder ayudar a mi equipo en este tramo tan importante de la temporada. Y muy triste por tener que parar en el que sentía que era mi mejor momento”. A pesar del golpe anímico, Ceballos aseguró que volverá “más fuerte” y agradeció el apoyo de la afición.

