La UEFA Nations League nos regala un cruce de alto voltaje entre dos selecciones con historial reciente en finales y un presente que invita al espectáculo. Croacia y Francia se enfrentarán en el Stadion Poljud por la ida de los cuartos de final, con la misión de dar el primer golpe en una serie que se presenta apasionante.

Más allá de los nombres rutilantes y el regreso de Kylian Mbappé al combinado galo, el análisis previo del encuentro refleja estadísticas muy parejas, aunque con una leve ventaja para Francia en los antecedentes recientes.

Finally, it's #Croatia matchday, the first of the year!

🔥 And it's France in Split, in the #NationsLeague quarterfinals! 🇭🇷🇫🇷#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/t2VRBV6E0T

— HNS (@HNS_CFF) March 20, 2025