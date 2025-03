Everton y West Ham se enfrentarán en un duelo que promete ser sumamente reñido. Ambos equipos han tenido rendimientos similares en sus últimos partidos, y las estadísticas previas al encuentro muestran un equilibrio que hace difícil prever un claro favorito.

Los números revelan que, si bien ambos equipos han mostrado dificultades en distintos aspectos del juego, también han sabido responder en momentos clave. Con registros similares en victorias, goles convertidos y rendimiento defensivo, el partido podría definirse por pequeños detalles o jugadas individuales.

Resultados recientes en todas las competiciones

Las estadísticas muestran que, en términos de victorias, West Ham ha ganado un partido más que Everton en el mismo número de encuentros disputados. Sin embargo, el equipo de Liverpool ha logrado mantener su arco invicto en más ocasiones, lo que podría indicar una ligera superioridad defensiva.

Además, los ‘Toffees’ han logrado no perder en 22 de sus 32 partidos recientes, un dato que resalta su capacidad de mantenerse en competencia incluso en encuentros difíciles.

Rendimiento en ataque

Si bien ninguno de los dos equipos destaca por su capacidad goleadora, el Everton ha tenido una leve ventaja en goles convertidos por encuentro, con un promedio de 1.16 por partido, frente al 1.13 del West Ham.

El equipo londinense, sin embargo, ha generado un mayor volumen de disparos a puerta (13 remates por partido contra 11.34 del Everton), lo que sugiere que tiene una mayor producción ofensiva, aunque sin una efectividad determinante.

Los tiros a puerta de ambos equipos son casi idénticos, con el West Ham promediando 3.74 remates al arco por partido, frente a los 3.72 de los ‘Toffees’.

En cuanto a la cantidad de córners obtenidos, Everton también tiene una leve ventaja, lo que podría ser un factor clave en el partido, considerando la importancia de las jugadas de pelota parada.

Rendimiento defensivo

En el apartado defensivo, Everton ha mostrado una mayor solidez, con un promedio de 1.19 goles en contra por partido, mientras que el West Ham recibe 1.77 goles por encuentro, un dato preocupante para el equipo de David Moyes.

Los ‘Toffees’ también tienen mejores registros en goles esperados en contra (1.14 vs. 1.58), lo que sugiere que, además de recibir menos goles, han logrado minimizar las oportunidades de peligro generadas por sus rivales.

Otro dato clave es el número de tarjetas recibidas por partido, donde el West Ham lidera con 2.35 amonestaciones por encuentro, lo que podría significar una mayor propensión a cometer faltas en zonas peligrosas o a quedar condicionado en el desarrollo del partido.

