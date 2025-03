Your browser doesn’t support HTML5 audio

El partido de vuelta entre Inter de Milán y Feyenoord, correspondiente a los octavos de final de la Champions League, promete ser una batalla entre dos equipos con características bien definidas. Mientras el cuadro italiano se destaca por su solidez defensiva y control del balón, el conjunto neerlandés apuesta por un juego vertical, con gran poder ofensivo, pero con debilidades en la zaga.

Los números reflejan esta diferencia: el Inter apenas ha encajado un gol en la competición (0.1 por partido), convirtiéndose en uno de los equipos más seguros en defensa, mientras que el Feyenoord ha recibido 24 tantos (2.2 por partido), evidenciando su fragilidad en la última línea.

En términos de goles, los dirigidos por Simone Inzaghi han registrado una media de 1.4 anotaciones por encuentro, sumando un total de 13 en el torneo. En tanto, el Feyenoord supera estos números, con 1.8 goles por partido y 20 en total, gracias a un juego más ofensivo y directo.

El máximo artillero del Inter es Lautaro Martínez, quien ha marcado 6 tantos, mientras que el goleador del Feyenoord es Santiago Giménez, con 5 anotaciones.

Si hay un aspecto donde el Inter marca la diferencia, es en su solidez defensiva. El equipo solo ha recibido un gol en toda la competición, mientras que su rival ha sido vulnerado 24 veces.

En cuanto a faltas cometidas, los italianos han mostrado mayor disciplina, con un promedio de 9.1 infracciones por partido (82 en total), frente a las 10.2 del Feyenoord (112 en total).

En el rubro disciplinario, ambos equipos se mantienen equilibrados. El Inter ha recibido 16 tarjetas amarillas (1.8 por partido), mientras que el Feyenoord tiene 17 (1.6 por partido). Sin embargo, los neerlandeses han sufrido 2 expulsiones, mientras que el conjunto ‘nerazzurro’ aún no ha visto la tarjeta roja.

La estadística de pases completados confirma que el Inter es un equipo que construye con paciencia. Promedia 527.6 pases por partido, sumando 4,748 en total en la competición, lo que demuestra su capacidad para manejar los tiempos del juego.

En contraste, el Feyenoord tiene una media de 381.9 pases por encuentro, con un total de 4,201, lo que indica que su juego es más directo y menos pausado.

El líder en distribución del Inter es Alessandro Bastoni, con 69.3 pases por partido, mientras que en el Feyenoord, el encargado de mover los hilos es David Hancko.

El enfrentamiento también tendrá un choque clave en la portería. Yann Sommer, arquero del Inter, ha realizado 21 atajadas en el torneo, mientras que Timon Wellenreuther, del Feyenoord, ha intervenido 39 veces, lo que refleja la cantidad de llegadas que su equipo ha concedido a lo largo de la competencia.

Además, Wellenreuther lidera en recuperaciones de posesión, con 87 balones recuperados, en comparación con las 48 de Sommer, lo que habla de su mayor protagonismo en situaciones de peligro.

