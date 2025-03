El Manchester City y el Brighton se enfrentan en un duelo donde las estadísticas previas marcan un patrón claro: los goles no suelen faltar. Ambos equipos han demostrado una tendencia ofensiva a lo largo de la temporada, y los números lo reflejan con claridad.

En todas las competiciones, el City ha ganado 21 de sus últimos 44 encuentros, mientras que Brighton ha logrado 16 triunfos en sus últimos 34 compromisos. Sin embargo, más allá de los resultados, hay cifras que anticipan un partido con llegadas constantes y peligro en ambas áreas.

Manchester City

Promedio de goles por partido: 2.07

Goles esperados (xG): 1.99

Remates por encuentro: 16.95

Tiros al arco: 6.18

Brighton

Promedio de goles por partido: 1.82

Goles esperados (xG): 1.50

Remates por encuentro: 14.06

Tiros al arco: 5.12

Los números evidencian que el Manchester City es un equipo más productivo en ataque, con un promedio de goles superior y mayor cantidad de remates por partido. Sin embargo, Brighton también cuenta con buenos registros ofensivos, lo que sugiere que ambos podrían generar muchas ocasiones de gol.

Si hay un patrón que se repite en los enfrentamientos de estos equipos, es la alta presencia de goles.

En cuántos partidos se cumplieron estas tendencias:

Ambos equipos marcaron:

Más de 2.5 goles:

Esto indica que la posibilidad de ver un encuentro con anotaciones de ambos lados es alta, así como la probabilidad de superar la barrera de los 2.5 goles en el marcador final.

Otra estadística clave para analizar es qué equipo suele abrir el marcador.

Marcó primero:

Recibió el primer gol:

Esto muestra que el City tiene un ligero dominio en cuanto a adelantarse en el marcador, aunque también ha sido vulnerable en varias ocasiones. Por su parte, Brighton ha sabido resistir mejor y recibir el primer golpe en menos partidos.

Partidos con la valla invicta:

El Manchester City ha mantenido su arco en cero en un mayor número de partidos, aunque la diferencia con Brighton no es tan amplia. Esto sugiere que ambos equipos pueden tener dificultades para frenar el ataque rival.

Goles concedidos por partido:

A pesar de ser un equipo ofensivo, el City ha mostrado algunas falencias defensivas, permitiendo un promedio de 1.45 goles por partido. Brighton, por su parte, ha recibido 1.38 tantos por encuentro, lo que indica que la diferencia entre ambas defensas no es tan significativa.

Promedio de córners por partido:

Tarjetas recibidas por partido:

El Manchester City genera muchas más jugadas de pelota parada, lo que podría ser un factor clave en el desarrollo del partido. En cuanto a la disciplina, Brighton ha recibido más tarjetas en promedio, lo que podría ser un factor de riesgo si el partido se vuelve intenso.

Last time out against the champions… 🇩🇰💫 pic.twitter.com/sDkgfws2qk

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 15, 2025