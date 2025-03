Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las selecciones de Moldavia y Noruega ultiman detalles para su esperado debut en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Si bien el favoritismo recae sobre el combinado escandinavo, el análisis de su rendimiento en la reciente Nations League permite anticipar cómo llegan ambos equipos al encuentro y qué factores podrían ser determinantes en el desarrollo del partido.

El conjunto dirigido por Ståle Solbakken mostró una ofensiva imponente en la Nations League, con 2.5 goles anotados por partido, un número claramente superior al 1.25 que promedió Moldavia en la misma competición. Además, los noruegos registraron 16 remates por encuentro, con 6.17 disparos al arco, lo que refleja su capacidad para generar peligro constante.

En cuanto a la efectividad temprana, Noruega también sobresalió: marcó primero en 4 de sus 6 partidos y consiguió la ventaja antes del entretiempo en tres oportunidades.

Por su parte, Moldavia se caracterizó por una defensa más férrea, aunque con menor capacidad goleadora. Su promedio de 0.25 goles recibidos por partido en la Nations League es notablemente bajo, lo que indica que es un equipo que sabe cerrar espacios y defender su arco con orden. Sin embargo, su ataque no mostró la misma solidez, con apenas 3.25 remates al arco por encuentro y un bajo promedio de 0.98 goles esperados.

Un dato clave es que Moldavia nunca disputó un partido con más de 2.5 goles en el marcador, lo que sugiere que su juego tiende a ser más cerrado y con menor protagonismo en el área rival.

