El choque entre Nottingham Forest y Manchester City por la fecha 28 de la Premier League 2025 no solo enfrenta a dos equipos con aspiraciones europeas, sino también a dos estilos de juego bien marcados. Mientras que el Forest apuesta a la solidez defensiva y al juego directo, el City se apoya en la posesión y la jerarquía individual para imponer condiciones.

A continuación, repasamos los números más destacados de ambos equipos antes de este gran encuentro.

This team goal against City in 2023. 😮‍💨 pic.twitter.com/ii6F79Quhd

— Nottingham Forest (@NFFC) March 7, 2025