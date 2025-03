Southampton y Wolverhampton se enfrentarán en un nuevo capítulo de la Premier League, y los números previos muestran que el partido puede estar lleno de emociones. Con ambos equipos luchando por mejorar su rendimiento, el choque en St. Mary’s Stadium se perfila como una prueba de fuego para ambos conjuntos.

Los ‘Saints’ no llegan con las mejores estadísticas a este compromiso. De los 34 partidos disputados en todas las competiciones, solo han logrado ganar cinco, lo que demuestra su dificultad para sumar de a tres. Además, han marcado primero en solo 12 ocasiones, mientras que en 21 partidos fueron los primeros en recibir un gol, algo que los ha condenado en muchos encuentros.

Su promedio de goles convertidos es de apenas 0.97 por partido, un número preocupante que explica muchas de sus dificultades en la temporada. Además, han recibido un promedio de 2.26 goles por partido, lo que evidencia su fragilidad defensiva.

Sin embargo, hay un dato alentador: en 19 de los 34 encuentros que han disputado, ambos equipos marcaron, lo que indica que Southampton puede ser un equipo que genera peligro, aunque sufre en el fondo.

Por su parte, Wolverhampton ha mostrado un rendimiento más estable. De los 33 partidos jugados en la temporada, han conseguido nueve victorias, casi el doble que Southampton. Además, han logrado marcar primero en 12 encuentros, aunque también han recibido el primer gol en 21 ocasiones, un número idéntico al de su rival.

Los Wolves tienen una mejor capacidad goleadora, con un promedio de 1.42 tantos por encuentro, lo que los coloca en una posición favorable en términos ofensivos. Además, en el 66% de sus partidos se han superado los 2.5 goles, lo que sugiere que suelen disputar encuentros abiertos y con llegadas en ambas áreas.

En cuanto a la defensa, Wolves ha mostrado cierta vulnerabilidad, con 1.88 goles recibidos por partido, aunque su cifra es significativamente mejor que la de Southampton. También han logrado dejar su arco en cero en siete ocasiones, el doble que su rival, que solo ha tenido tres vallas invictas en la temporada.

