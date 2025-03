Your browser doesn’t support HTML5 audio

El enfrentamiento entre Aston Villa y Club Brujas ha sido un duelo de contrastes en esta edición de la Champions League. Mientras que el equipo inglés ha demostrado una estructura defensiva firme y un ataque efectivo, el conjunto belga se ha caracterizado por su capacidad de generar peligro a través de la creatividad y la movilidad de sus jugadores.

Con un promedio de 1.8 goles por partido, el Aston Villa se presenta como el equipo más contundente de los dos, habiendo marcado 16 tantos en el torneo, frente a los 13 de Brujas, que mantiene una media de 1.2 goles por encuentro. Sin embargo, los de Unai Emery han sabido construir su éxito desde la solidez defensiva, recibiendo solo 0.8 goles por partido, mientras que su rival belga ha mostrado vulnerabilidad con 1.5 tantos encajados de media.

A medida que se acerca el partido de vuelta en Villa Park, los números dejan en claro que ambos equipos tienen armas para hacer daño, pero deberán afinar su estrategia para imponer su estilo y conseguir el boleto a la siguiente fase.

How's your touch 💫 pic.twitter.com/MEnY121KF2

Si hay algo que ha marcado la diferencia en la campaña del Aston Villa, ha sido su capacidad para proteger su arco. Emiliano Martínez, el guardián argentino del equipo, ha sido clave con 35 atajadas en el torneo, superando a su homólogo belga, Simon Mignolet, quien ha registrado 30 intervenciones.

En términos de recuperación de balón, Martínez también ha sorprendido, sumando 79 recuperaciones de posesión, reflejo de su gran presencia en el área. Mignolet, aunque con un rendimiento notable, se queda ligeramente atrás con 75 recuperaciones.

Por otro lado, el Club Brujas apuesta por un juego de posesión y creatividad en el mediocampo. Su punto fuerte es la distribución del balón, con una media de 457.4 pases por partido, superando ligeramente a los ingleses, que completan 447.6 pases por encuentro.

El Villa ha encontrado en Morgan Rogers a un jugador determinante en ataque. Con tres goles, es el máximo artillero del equipo en la competición. Sin embargo, el peso ofensivo no recae únicamente en él, ya que Ollie Watkins ha sido crucial con 13 asistencias, mostrando su versatilidad y capacidad para generar peligro tanto marcando como asistiendo.

Por el lado de los belgas, Ferran Jutglà es su principal referencia ofensiva, habiendo anotado dos goles en el torneo. No obstante, su jugador más influyente en la generación de juego es Christos Tzolis, quien ha registrado 26 asistencias, demostrando su rol como creador de oportunidades.

El duelo entre Watkins y Tzolis puede ser determinante para el desarrollo del partido. ¿Quién impondrá su creatividad en el campo?

En cuanto a la intensidad del juego, el Aston Villa se muestra como un equipo más físico, con un total de 93 faltas cometidas en el torneo, con un promedio de 10.3 por partido. En comparación, el Club Brujas ha sido un poco más disciplinado, con 8.7 faltas por encuentro.

En lo que respecta a las tarjetas, ambos equipos han sabido manejar la situación sin caer en excesos. El Villa ha recibido 17 tarjetas amarillas en total, mientras que los belgas suman 18. En el aspecto disciplinario, la única diferencia notable es que Brujas ha visto una tarjeta roja en lo que va del torneo, mientras que los ingleses han mantenido su plantilla completa en cada partido.

Under the lights of 𝑽𝒊𝒍𝒍𝒂 𝑷𝒂𝒓𝒌. 🏟️✨ #AVLCLU #UCL

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 11, 2025