Chelsea y Liverpool llegan al tramo decisivo de la temporada en realidades distintas, pero con la necesidad compartida de cerrar con autoridad. Mientras los Reds, recientemente campeones, atraviesan una gran racha, los Blues deben sostener su impulso para asegurar su regreso a la Champions League. ¿Qué dicen los números recientes? Un análisis estadístico de sus últimos cinco encuentros en todas las competencias ayuda a proyectar lo que se viene.

En sus cinco partidos más recientes, Chelsea ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1, una muestra de mejora pero no exenta de grietas. El conjunto londinense promedia 2 goles convertidos por partido, pero también ha recibido 1.2 por encuentro, señal de una defensa aún en construcción.

En términos de volumen de juego, Chelsea promedió 17 remates totales y 7.8 al arco, con 6.8 tiros de esquina por encuentro y 1.8 tarjetas recibidas por partido.

El equipo de Anfield, que acaba de levantar su vigésimo trofeo de liga, viene en alza. Ganó 4 de sus últimos 5 partidos y empató el restante, mostrando consistencia tanto en ataque como en defensa.

El equipo de Alexis Mac Allister promedió 19.6 remates, de los cuales 6.6 fueron al arco, y además ejecutó 9.2 tiros de esquina por partido, muy por encima de Chelsea. La disciplina también le favorece: solo 1.2 tarjetas por juego.

