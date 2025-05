Datos y estadísticas a tener en cuenta para el partido de Envigado vs Águilas Doradas En las últimas cinco fechas, ninguno logró consolidarse. El duelo directo entre ambos puede ser un punto de inflexión para cambiar la tendencia negativa en el tramo final del campeonato.

10/05/2025 · 10:24 AM

Un encuentro entre dos realidades similares, marcadas por la irregularidad

El fútbol no siempre se mide en posiciones, sino en momentos. Y tanto Envigado como Águilas Doradas atraviesan una etapa de dudas, falta de contundencia y resultados que no terminan de levantar cabeza. Este lunes, el Polideportivo Sur será el escenario de un partido que, si bien no enfrenta a protagonistas del campeonato, sí tiene un alto valor emocional y estratégico para la recta final del torneo.

Envigado: cifras que muestran luces, pero también sombras

El conjunto naranja ha logrado dos victorias en sus últimos cinco partidos, lo que lo mantiene competitivo en la zona baja. Sin embargo, la fragilidad defensiva sigue siendo un problema recurrente: recibió goles en 4 de sus últimos 5 encuentros, y solo logró mantener el arco en cero en una ocasión.

Datos clave del rendimiento reciente de Envigado:

Partidos ganados: 2 de los últimos 5

Goles a favor: 1.2 por partido

Goles en contra: 1.2 por partido

Veces que marcó primero: 3

Partidos con más de 2.5 goles: 3

Promedio de remates por partido: 8 (2 al arco)

Corners: 5 por encuentro

Tarjetas: 3.8 por partido

Goles esperados (xG): 0.59

Los números reflejan un equipo que, aunque intenta, no siempre logra capitalizar sus ocasiones ni sostener su ventaja.

Águilas Doradas: sin victorias, pero con signos de mejora

El equipo de Rionegro no ha ganado en sus últimos cinco compromisos ligueros, pero ha logrado rescatar puntos en tres de ellos. Las estadísticas muestran un elenco que genera más remates que su rival, aunque le cuesta transformar volumen de juego en efectividad real.

Rendimiento reciente de Águilas Doradas:

Partidos ganados: 0 de los últimos 5

Goles a favor: 0.8 por partido

Goles en contra: 1.2 por partido

Ambos equipos marcaron: en 2 de los 5 partidos

Promedio de remates por partido: 11 (2.8 al arco)

Corners: 4.4 por encuentro

Goles esperados (xG): 0.93

Valla invicta: solo 1 en los últimos 5

Tarjetas: 2 por partido

Si bien el rendimiento defensivo ha sido algo más sólido, la falta de contundencia en ataque está pesando cada vez más.

Un duelo de necesitados que puede abrir un nuevo capítulo

Ambos equipos llegan con cuentas pendientes. Envigado necesita capitalizar su localía para alejarse del fondo. Águilas Doradas, por su parte, busca su primera victoria en varias fechas y un envión anímico para el cierre de la fase regular. Las estadísticas recientes hablan de paridad, errores compartidos y la urgencia común de sumar.

Será una prueba de carácter tanto para los jugadores como para los cuerpos técnicos. En la Liga BetPlay no hay margen para los tropiezos, y cada punto perdido puede costar caro más adelante.