Con el título de la Premier League ya asegurado para Liverpool, la atención ahora se centra en el rendimiento actual de los protagonistas. Arne Slot, confirmado como el próximo entrenador, ya empieza a influir desde las sombras mientras el equipo mantiene su gran forma. En contraste, el Arsenal de Mikel Arteta muestra síntomas de agotamiento competitivo tras haber quedado sin chances en la lucha por el campeonato.

Liverpool, campeón con números que lo explican todo

Liverpool llega al epílogo del torneo con un rendimiento que justifica su coronación. En sus últimos cinco partidos oficiales, ganó tres, empató uno y perdió solo uno, mostrando un altísimo nivel ofensivo: promedió 2.2 goles por encuentro, con un volumen de juego imponente (18.4 remates por partido y 6.4 al arco).

Además, en tres encuentros abrió el marcador, y en cuatro de esos cinco partidos se superaron los 2.5 goles. La estadística subraya una ofensiva dinámica, respaldada por 1.73 goles esperados por partido y apenas 0.81 esperados en contra, lo que confirma una defensa estructurada y un ataque demoledor.

Aun con el título en el bolsillo, los reds no han bajado la intensidad, y el grupo parece decidido a mantener la vara alta hasta el final. Slot, aunque todavía no dirige oficialmente, ya empieza a recibir elogios por un equipo que no afloja ni con la misión cumplida.

Arsenal cierra con más dudas que certezas

El cuadro de Mikel Arteta, que en algún tramo pareció listo para pelear hasta el final, ha entrado en una curva descendente. En sus últimos cinco partidos, solo logró una victoria, y aunque su media goleadora sigue siendo aceptable (1.6 por juego), ha mostrado grietas serias en defensa: 1.4 goles recibidos por encuentro.

El dato preocupante es que, si bien comenzó ganando en tres de esos partidos, solo en uno logró conservar el resultado hasta el final. La capacidad de sostener ventajas y cerrar partidos ha sido uno de los puntos débiles del equipo en esta etapa.

Con 15.6 remates por partido y 5.2 tiros al arco, el problema no es la generación ofensiva. Sin embargo, la falta de contundencia, la irregularidad defensiva y el desgaste mental tras perder la carrera por el título son factores que explican esta merma.

Números que reflejan realidades opuestas

Goles convertidos: Liverpool 2.2 / Arsenal 1.6

Goles recibidos: Liverpool 1.6 / Arsenal 1.4

Remates por partido: Liverpool 18.4 / Arsenal 15.6

Vallas invictas: 1 (ambos equipos)

Partidos con más de 2.5 goles: 4 (ambos equipos)

Aunque ambos han ofrecido espectáculo, la diferencia está en la eficacia y regularidad: Liverpool mantuvo la forma hasta el final, Arsenal se desdibujó en el tramo más exigente.

Un campeón con presente y futuro

Con el trofeo ya en Anfield, el Liverpool proyecta con optimismo una nueva era bajo el mando de Arne Slot. Las bases parecen sólidas, y los números recientes son un aval inmejorable. Arsenal, en cambio, enfrenta el desafío de cerrar con decoro, revisar sus debilidades y rearmarse para volver a competir en lo más alto.

El fútbol no se detiene, y aunque la Premier ya tiene dueño, el futuro inmediato de ambos clubes será clave para sus aspiraciones europeas y su configuración de cara a la próxima temporada.