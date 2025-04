Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la previa de una nueva jornada de la Premier League, Manchester City y Crystal Palace se preparan para un enfrentamiento cargado de expectativa. Más allá de las diferencias en planteles y objetivos, las estadísticas recientes marcan un panorama interesante, en el que ambos equipos llegan con argumentos para soñar con los tres puntos.

En sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, el equipo dirigido por Pep Guardiola ganó en apenas dos ocasiones, igualando la efectividad de los londinenses. Sin embargo, el City se destaca por una mayor contundencia ofensiva: promedia 2 goles por encuentro frente al 1.2 de su rival, con un notable 4 de 5 partidos abriendo el marcador. Ese factor, junto con su tendencia a dominar los primeros tiempos, puede ser decisivo en el desarrollo del juego.

Aunque el Crystal Palace acumula cuatro victorias o empates en sus últimos cinco compromisos, el City ha mostrado una consistencia destacada en el apartado ofensivo, con 13.8 remates por partido y 4.6 de ellos con dirección al arco. El equipo londinense, en cambio, promedia 12.2 disparos totales y 4.4 al arco, cifras que revelan una menor pero respetable peligrosidad.

La eficiencia defensiva también será clave. Los de Guardiola recibieron en promedio 0.6 goles por encuentro en sus últimos compromisos, mientras que los de Selhurst Park encajaron 0.8. Un dato a favor del Palace es que logró mantener su valla invicta en uno de esos duelos, aunque el City igualó esa marca, lo que sugiere que no se tratará de un duelo abierto en extremo.

En términos de goles esperados (xG), la diferencia es mínima: 1.82 para los Citizens contra 1.77 del Palace, lo que refleja un rendimiento ofensivo similar en cuanto a generación de ocasiones claras. Sin embargo, en goles esperados en contra (xGA), el City muestra mejor control defensivo con apenas 0.86, por sobre el 1.07 de su oponente.

En cuanto a disciplina, ambos equipos se han manejado con orden: Manchester City promedia 2.2 tarjetas por partido, mientras que Crystal Palace registra 1.8. También vale destacar que el conjunto de Manchester convirtió 1 de los 2 penales que ejecutó en ese lapso, mientras que los de Roy Hodgson no tuvieron oportunidades desde los once pasos.

