Datos y estadísticas a tener en cuenta para el partido de Nottingham Forest y Everton Los números recientes marcan una diferencia notoria entre los Toffees y el conjunto de Nottingham.

A pocas horas de que Everton y Nottingham Forest vuelvan a encontrarse por la jornada 32 de la Premier League, las estadísticas recientes revelan un contraste elocuente entre ambos equipos. Mientras los de Liverpool han logrado levantar cabeza en sus últimas actuaciones, Forest transita una racha sin triunfos que enciende las alarmas.

RENDIMIENTO RECIENTE: EVERTON, SUPERIOR EN TODOS LOS FRENTES

En sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, Everton ha ganado tres y no ha perdido ninguno. En contraste, Nottingham Forest no ha conseguido una sola victoria en ese mismo tramo. El equipo de David Moyes no solo ha mostrado una mayor capacidad para sumar puntos, sino también una mayor fiabilidad defensiva.

Empató o ganó en 4 de 5 encuentros

Marcó primero en 3 de 5 partidos

Mantuvo la valla invicta en 3 de 5 encuentros

GOLES, REMATES Y EFECTIVIDAD: EL TOQUE DIFERENCIAL

En el promedio de goles convertidos, Everton marca una clara diferencia: 1.4 goles por partido, contra apenas 0.8 de Nottingham Forest. Esta superioridad también se refleja en el volumen ofensivo:

Everton remata 11.4 veces por partido , con 4 al arco.

Forest promedia 9.8 remates, con solo 3 al arco.

A pesar de que los goles esperados (xG) son similares (1.01 para Everton y 1.07 para Forest), los Toffees han sabido capitalizar mejor sus oportunidades. En términos de goles recibidos, ambos están parejos: 0.8 para Everton, 1 para Forest, lo que subraya la leve ventaja defensiva de los visitantes.

DISCIPLINA Y BALANCE GENERAL: NÚMEROS QUE INQUIETAN A FOREST

En materia de disciplina, ambos equipos son similares: Everton promedia 1.6 tarjetas por partido y Forest 1.8, lo que indica un control aceptable del juego. Sin embargo, las cifras que más preocupan al cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo son otras:

Forest no ganó ninguno de sus últimos 5 partidos

Recibió el primer gol en 4 de ellos

Solo en 1 de esos encuentros llegó al descanso en ventaja

Además, el equipo del City Ground no mantuvo la valla invicta en ninguno de sus recientes cinco compromisos.

UN DUELO DE REALIDADES OPUESTAS

Aunque Everton aún se encuentra lejos de su mejor versión, los números muestran que atraviesa un momento más estable y efectivo que su rival de turno. Forest, por su parte, necesita reencontrarse con el gol, con la solidez defensiva y, sobre todo, con la victoria.

En la previa del choque de este sábado, las estadísticas no son definitivas, pero sí reveladoras. Everton llega con viento a favor. Forest, con urgencias y dudas. La cancha dirá si los números hablan con razón o si es tiempo de que Nottingham dé el golpe sobre la mesa.