El enfrentamiento entre Castellón y Albacete promete ser un choque intenso en el Nou Estadi Castalia. Con ambos equipos buscando una victoria crucial en la recta final de la temporada, las estadísticas previas reflejan un duelo sumamente equilibrado, donde cada detalle podría marcar la diferencia.

In the last #CastellónAlbaceteBP in @LaLiga2, @CDCastellon beat the La Mancha side 3-0

⚽️ Marc Mateu and Zlatanović scored twice for the "albinegros"

🎟️ https://t.co/mX2i8bGHPv#LaLigaHighlights #PPO👂 pic.twitter.com/pIA7vWkxHJ

— CDCastellon🇺🇸🇬🇧 (@CDCastellon_ENG) April 3, 2025