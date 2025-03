Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocas horas del esperado enfrentamiento entre Lazio y Torino en la Serie A, es momento de analizar a fondo las estadísticas que han marcado la temporada de ambos equipos. Con números reveladores en ataque, defensa y desempeño general, la previa del partido promete un duelo interesante con muchas claves a tener en cuenta.

Global kick off times across the world today 🌍#LazioTorino #AvantiLazio pic.twitter.com/nD15G6LaEb

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 31, 2025