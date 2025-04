La cantera del FC Barcelona no deja de producir talentos y, tras la aparición estelar de Lamine Yamal, un nuevo nombre empieza a sonar con fuerza en las categorías menores del club: David Moreno, el zurdo de 13 años que este fin de semana fue el gran protagonista en la victoria del Sub-13 ante el Espanyol.

Moreno fue determinante con dos goles en el tramo final del encuentro, firmando la remontada (de 3-1 a 3-4) en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, en un clásico catalán que no solo otorgó tres puntos, sino también el liderato al Barça en la División de Honor Sub-13.

Nacido en Benifaió (Valencia), David Moreno ya ha marcado 21 goles en la presente temporada y ha dejado muestras de su enorme talento técnico, destacando por su visión, su precisión en el pase y, sobre todo, una zurda que ya genera comparaciones con jugadores de élite.

Uno de los tantos que anotó ante el Espanyol se ha hecho viral en redes sociales, tanto por la ejecución como por la frialdad con la que definió en un contexto de alta tensión. En La Masia ya lo consideran una perla a seguir de cerca.

GOOOOLAZO! David Moreno scored the winner in the dying minutes of the game. Another assist by Antonio Amaya. 3-4 pic.twitter.com/ypNa0lHOxU

— ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) April 5, 2025