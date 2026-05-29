De 4,700 a 660,000 seguidores en dos días: Tim Payne, el defensor más desconocido del Mundial 2026, se convirtió en viral gracias a un influencer argentino El defensor del Wellington Phoenix pasó de ser un ignoto jugador de Nueva Zelanda a tendencia mundial en 48 horas. El influencer argentino "elscarso" lo eligió como el jugador menos conocido del torneo y lanzó una campaña para hacerlo famoso. El video tiene casi 4 millones de vistas en Instagram.

Hace apenas unos días, Tim Payne era un nombre que nadie fuera de Nueva Zelanda conocía. El defensor de 32 años del Wellington Phoenix y la selección de los All Whites tenía 4,715 seguidores en Instagram — un número modesto para cualquier futbolista que va a jugar un Mundial.

Hoy tiene 660,000. Y el número sigue subiendo.

El influencer argentino que lo cambió todo

La historia comienza con Valen Scarsini — conocido en redes como “elscarso” — un creador de contenido argentino con millones de seguidores en Instagram y TikTok. Scarsini decidió hacer algo diferente antes del Mundial 2026: buscar al jugador menos conocido de las 48 selecciones clasificadas y lanzar una campaña para hacerlo famoso.

El proceso fue meticuloso. Scarsini analizó uno por uno a los jugadores de todos los equipos hasta encontrar al candidato perfecto.

“Miré a todos los equipos que juegan el Mundial para encontrar al jugador menos conocido y, después de analizar uno por uno, lo encontré”, dijo en su video.

El elegido: Tim Payne, defensor del Grupo G con Nueva Zelanda.

El video que lo cambió todo

El video de Scarsini — hablado en español — alcanzó casi 4 millones de vistas en Instagram y más de 2 millones en TikTok en cuestión de horas. La campaña era simple: seguir a Payne, darle likes, comentar sus publicaciones y convertirlo en el “héroe” del Mundial 2026.

El internet respondió con una velocidad que ni el propio Scarsini anticipaba.

La reacción de Payne: sorpresa y gratitud

El propio Payne no entendía qué estaba pasando cuando comenzó a ver las notificaciones dispararse en su teléfono. Cuando encontró el video de Scarsini, reaccionó con una honestidad que conquistó aún más corazones:

“Me preguntaba por qué mis redes sociales estaban tan activas y me encontré con tu publicación… ¡Aprecio el amor! Gracias, hermano.”

Los números del fenómeno viral

Seguidores antes: 4,715

Seguidores después: 660,000

Tiempo: menos de 48 horas

Vistas del video de elscarso en Instagram: casi 4 millones

Vistas en TikTok: más de 2 millones

¿Quién es Tim Payne?

Más allá de la viralidad, Payne es un defensor sólido de 32 años que juega en el Wellington Phoenix de la A-League australiana y ha sido convocado regularmente a la selección de Nueva Zelanda. Los All Whites están en el Grupo G del Mundial 2026 junto a Bélgica, Egipto e Irán — con el partido ante Irán como su mejor oportunidad de conseguir un resultado positivo.

Antes de esta semana, era prácticamente invisible fuera de Oceanía. Ahora, gracias a un influencer argentino y al poder de las redes sociales, Tim Payne llega al Mundial 2026 con más de medio millón de personas siguiendo cada uno de sus movimientos.

El fútbol tiene esa magia.