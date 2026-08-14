Frenkie de Jong decidió hablar públicamente en medio de un momento complicado por su lesión y por las informaciones que, según el propio futbolista, están afectando su imagen. El centrocampista del Barcelona utilizó los medios del club para explicar cómo se produjo su problema físico, por qué continuó jugando y, especialmente, para negar varias versiones relacionadas con su compromiso, su relación con Hansi Flick y su vínculo con la entidad azulgrana.

La intervención de De Jong tuvo un objetivo claro: quitarse de encima lo que describió como un “ruido” generado por informaciones que considera falsas y concentrarse exclusivamente en su recuperación.

“Se están publicando muchas cosas que son falsas y estoy notando que eso está dañando mi imagen”, afirmó el neerlandés, quien reconoció estar molesto por algunas de las versiones difundidas en los últimos tiempos.

Una lesión que empeoró

De Jong explicó que el problema físico comenzó después de un incidente durante un entrenamiento. Según su relato, un jugador cayó sobre él y sufrió un pequeño problema en la rodilla.

Posteriormente se realizaron pruebas médicas que detectaron la lesión. De acuerdo con lo explicado por el futbolista, en ese momento se le indicó que podía continuar jugando, aunque tendría algunas molestias, y que el problema no debería empeorar.

De Jong decidió seguir compitiendo porque, como él mismo explicó, disfruta especialmente jugar al fútbol. El Mundial representaba además un objetivo muy importante, por lo que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para participar.

Sin embargo, una prueba posterior realizada en Estados Unidos mostró que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente.

“Fue muy duro porque no me lo esperaba. Nadie se lo esperaba”, explicó.

El neerlandés aseguró que la situación le afecta especialmente porque jugar al fútbol, tanto para el Barcelona como para su selección, es una de sus principales motivaciones.

De Jong defiende su proceso de recuperación

Ante las versiones sobre su situación, el centrocampista insistió en que existe un plan de recuperación conocido y respaldado por las partes involucradas.

Según De Jong, está haciendo todo lo necesario para regresar en las mejores condiciones posibles. Habló de alimentación, descanso y del esfuerzo de su propia familia para adaptarse a sus necesidades durante este período.

“Hago absolutamente todo lo posible y ahora estoy haciendo lo mismo para volver en buenas condiciones y lo antes posible”, aseguró.

Su mensaje también buscó despejar cualquier duda sobre una supuesta falta de compromiso. El jugador considera que algunas informaciones han generado una imagen de él que no corresponde con su realidad.

Niega una mala relación con Flick

Uno de los puntos más contundentes de su intervención estuvo relacionado con Hansi Flick. De Jong rechazó categóricamente las informaciones que apuntaban a una mala relación entre ambos.

“Tengo una relación muy buena con el entrenador. Hablo mucho con él”, aseguró.

El centrocampista incluso invitó a comprobar su versión directamente con el técnico alemán y calificó de falsas las informaciones que describían una relación deteriorada.

De Jong extendió esa defensa a su vínculo con el propio Barcelona. Según explicó, mantiene comunicación frecuente con personas del club, incluidos directivos, y considera que su relación con la institución es “muy buena”.

También desmiente el episodio con el Atlético

Otro de los rumores que quiso aclarar fue el relacionado con un supuesto rechazo a disputar un partido contra el Atlético de Madrid en la Champions League durante la temporada anterior.

Su respuesta fue tajante: “Eso es falso. Simplemente no es verdad”.

El jugador quiso así dejar claro que, desde su perspectiva, varias de las historias que se han difundido sobre su comportamiento y su compromiso con el Barcelona no reflejan lo ocurrido.

Siete años y objetivos todavía pendientes

Más allá de responder a las críticas, De Jong aprovechó su intervención para reafirmar su compromiso con el Barcelona. Recordó que lleva siete años en el club y que jugar allí siempre fue uno de sus sueños.

Pero el neerlandés considera que todavía quedan objetivos por cumplir.

El futbolista valoró positivamente la evolución de la plantilla y destacó que el equipo está reforzándose bien. También señaló que se trata de un grupo joven, aunque con experiencia en la conquista de títulos y con una ambición que permanece intacta.

El gran objetivo señalado por De Jong es la Champions League. El centrocampista reconoció que la máxima competición europea genera una motivación e ilusión especial dentro del vestuario.

El Barcelona, según su visión, quiere continuar ganando después de haber conquistado títulos durante los últimos dos años.

Un llamado al apoyo de los aficionados

De Jong también tuvo palabras para los seguidores azulgranas. Reconoció que atraviesa un momento difícil debido a su lesión, pero aseguró sentir el respaldo de muchos aficionados.

Su mensaje fue que el apoyo debe mantenerse especialmente cuando las cosas no marchan bien.

La declaración supone, en definitiva, un intento del jugador por recuperar el control sobre su propio relato. En lugar de responder rumor por rumor, De Jong explicó su versión sobre la lesión, negó conflictos internos y reafirmó tanto su vínculo con Flick como su compromiso con el Barcelona.

Ahora, mientras continúa su recuperación, el neerlandés pretende dejar atrás la controversia y regresar al terreno de juego. Su mensaje final sobre el futuro del equipo fue igualmente claro: el Barcelona tiene una plantilla que considera fuerte, nuevos jugadores que pueden contribuir y, sobre todo, la ambición de seguir ganando.