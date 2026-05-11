Estefanía Zoé González Cintrón todavía lo está procesando. La mediocampista puertorriqueña de 19 años se convirtió hace apenas días en la primera boricua en jugar en la Primera División de España, vistiendo la camiseta del Madrid CFF. Y lo hizo de la manera más completa posible: 90 minutos en el terreno de juego.

“Desde octubre he estado en dinámica con el primer equipo, pero sinceramente el debut en primera nunca me lo esperé y mucho menos jugar los 90 minutos. Lograr eso fue una bendición y un orgullo enorme”, contó González en entrevista con El Vocero de Puerto Rico.

De la sexta división al sueño europeo

El salto de González es tan vertiginoso que parece de película. Hace apenas meses, la ponceña formada en el Puerto Rico Surf Soccer competía en la sexta división del fútbol español. A finales de enero fue identificada y fichada para el equipo filial del Madrid CFF.

“Yo venía de hace nada estar jugando en sexta división. Fue un sueño debutar en una de las mejores ligas del mundo.”

La duda que casi la frena

El camino no fue fácil. Al llegar a España, el nivel fue un golpe de realidad inmediato.

“Tan pronto llegué me dejaron saber que tenía que demostrar lo que tenía para poder quedarme. Cuando llego al filial lo primero que dije fue que el nivel era demasiado alto y por un momento dudé. Pero era un proceso de adaptación.”

Esa adaptación, sumada al trabajo constante, abrió las puertas al primer equipo. Las convocatorias a entrenamientos con la plantilla principal se volvieron más frecuentes hasta que llegó la oportunidad que terminó en historia.

“Me lo fui creyendo poco a poco y con mucho trabajo, porque no es nada fácil. Es muy sacrificado llegar hasta aquí. A pesar del resultado, me disfruté el debut y más el hacer historia no solo por mí, sino por Puerto Rico.”

El debut llegó en la derrota 3-0 ante el Dux Logroño — un resultado adverso para el Madrid CFF, que atraviesa una racha complicada en la liga. Pero el marcador no opacó el momento histórico.

El secreto que pocos conocían: en 2024 quiso dejar el fútbol

Quizás el dato más sorprendente de su historia es uno que González reveló con total honestidad:

“Muchos no lo saben, pero en 2024 cuando me gradué yo quería parar de jugar… fue en una guerrilla que me di cuenta que no podía dejar de hacer lo que amaba, luego llega la oportunidad de venirme a España.”

De querer colgar los botines a debutar en la Primera División española en menos de dos años. Una historia que no tiene guion — solo determinación.

El mensaje para las jóvenes boricuas

González es consciente del peso de lo que logró. Y quiere que sirva de algo más que un titular:

“Este no es un logro solo para mí, yo quiero poner el nombre de Puerto Rico lo más alto posible. Ahora mi meta será mantenerme en el nivel más alto y dejarle saber a las jóvenes que pueden hacerlo. Pero tienen que atreverse y sacrificar muchas cosas.”

Y añadió con la claridad de quien ya vivió el proceso:

“Estoy consciente de que puedo servir de inspiración, pero cada quien tiene que hacer su trabajo porque nada de esto es regalado. Si quieres llegar lejos tienes que sacrificarte en todos los aspectos.”

Lo que viene

De cara a la próxima temporada, González se perfila para integrarse de lleno a la plantilla principal del Madrid CFF, mientras mantiene participación regular con el segundo equipo. Y este mismo día fue convocada nuevamente para jugar ante el Sevilla — otra señal de que su historia apenas está comenzando.

Con 19 años, Estefanía González no solo hizo historia. Trazó el camino para que otras boricuas sueñen — y crean — que ese escenario también les pertenece.