El destino tiene formas inexplicables de trazar sus líneas. El 12 de enero de 2010, la tierra rugió en Haití provocando una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia moderna. En medio del colapso, el dolor y las más de 300 mil vidas que se apagaron, un pequeño milagro de apenas nueve meses permanecía intacto en un orfanato de Puerto Príncipe. Su nombre de nacimiento era Stephen. Hoy, diecisiete años después, el mundo del fútbol lo conoce como “Kiki” Ramos, la nueva promesa de las inferiores de Vélez Sarsfield que acaba de cumplir el sueño de entrenar con la Selección Argentina Sub 17.
A miles de kilómetros de la catástrofe, Francisco y Astrid, sus padres adoptivos, vivían horas de angustia total en Argentina. Con los papeles de adopción listos y los trámites finales en marcha, el terremoto cortó toda comunicación, dejándolos a oscuras sobre el destino del bebé. Un mes de incertidumbre y fe absoluta después, el pequeño Kiki volaba hacia los brazos de su nueva familia. Encontró en el barrio de Liniers no solo un hogar, sino una identidad.
El crecimiento de Kiki en la Sexta División de Vélez ha sido meteórico. Con una racha impresionante de seis partidos consecutivos anotando goles, su velocidad letal, su desparpajo en el uno contra uno y una notable mejoría en la definición han llamado la atención de Marcelo “Indio” Bravo, el técnico de la Reserva. Comparte categoría con Simón Escobar —quien ya formó parte de los entrenamientos de la Selección Mayor de Lionel Scaloni previa al Mundial 2026—, posicionando a la categoría 2009 del “Fortín” como una de las canteras más prometedoras de Sudamérica.
La noticia de su convocatoria a la Sub 17 le llegó de la manera más terrenal posible: mediante un mensaje de texto de su preparador físico mientras tomaba una clase virtual de Matemática en su último año de secundaria. La emoción compartida en un abrazo con sus padres selló el inicio de una semana inolvidable en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, bajo las órdenes de Diego Placente.
Aunque las redes sociales se han inundado con su historia al convertirse en el primer jugador nacido en Haití en vestir la “Albiceleste”, Kiki se mantiene enfocado y con los pies sobre la tierra. Con la misma madurez con la que gambetea los comentarios negativos y los prejuicios en internet, el joven delantero abraza su presente. Se siente profundamente argentino y admira la humildad de Messi, mientras persigue con determinación sus metas claras: debutar en la Primera de Vélez en el José Amalfitani, dar el salto al fútbol europeo y consolidar su camino vistiendo la camiseta de la selección que lo adoptó para siempre.
El ADN de un crack: velocidad, regate y la bendición de la tribuna
A la hora de definirse dentro de la cancha, Kiki no duda: su juego es pura verticalidad y desparpajo. “Me defino primero por la velocidad. Después me gusta mucho el uno contra uno y ahora mejoré bastante la definición”, confiesa el delantero de 17 años. Aunque hoy viste la camiseta del país de Diego Maradona y Lionel Messi, su espejo futbolístico está cruzando la frontera. Al ser consultado por su máximo ídolo en el deporte, Ramos es contundente: “Siempre Neymar”. De hecho, intenta replicar esa alegría y osadía en cada uno contra uno, una audacia que lo ha vuelto viral en las plataformas digitales.
Esa exposición en las redes sociales ha despertado una ola de cariño gigante por parte de los fanáticos albicelestes. Tras conocerse su convocatoria, los comentarios de los hinchas se multiplicaron, destacando un detalle innegable: Kiki habla con el más puro e innato acento rioplatense. Al haber llegado a la Argentina con apenas nueve meses de vida, el futbolista no conoce otra realidad, otra cultura ni otra patria. “Es más argentino que el dulce de leche”, “habla más argentino que cualquiera de nosotros” o “bienvenido, nuestro Neymar argentino”, son algunos de los mensajes que inundan sus publicaciones y que reflejan cómo la tribuna lo adoptó de inmediato como uno de los suyos.
Su presente en Argentina y el desinterés por el pasado
A pesar de su origen caribeño, el lazo de Kiki con su tierra natal es prácticamente inexistente en lo emocional, ya que su vida entera se construyó en los pasillos de Vélez y en el calor de su hogar en Buenos Aires. Al preguntarle sobre si alguna vez sintió la curiosidad de investigar más a fondo sus raíces o lo que ocurrió en Haití antes de su adopción, el juvenil responde con una madurez abrumadora y una gratitud eterna hacia quienes le dieron todo: “La verdad que nunca demasiado. Al estar tan bien acá nunca pensé mucho en volver o investigar mi pasado. Pero sí me gustaría saber un poco más. Y sí, me siento totalmente argentino”.
Para él, su verdadera historia comenzó en los brazos de Francisco y Astrid, sus padres, a quienes define como su motor fundamental en este exigente camino hacia el profesionalismo. “Son todo para mí. En el deporte siempre estuvieron atrás mío. Cuando no tenía con quién entrenar o estaba mal anímicamente, ellos siempre estaban ahí”, afirma con emoción. Con el respaldo de su familia, el cariño de la gente y el escudo de la Selección en el pecho, Kiki Ramos demuestra que el hogar no es siempre el lugar donde se nace, sino aquel donde te enseñan a volar y a cumplir tus sueños.