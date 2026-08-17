El inicio del curso 2026/27 ratifica que tanto LaLiga EA Sports en España como la Premier League en Inglaterra continúan siendo los mayores epicentros multiculturales del deporte rey. Cada mercado de fichajes amplía el abanico de nacionalidades presentes en los vestuarios, combinando el arraigo de las canteras locales con figuras determinantes provenientes de Sudamérica, África, Asia y el resto del continente europeo.

A continuación, se desglosa la procedencia geográfica y las nacionalidades que dan forma a las plantillas de cada una de las 40 instituciones que disputan la máxima categoría en ambos torneos.

LaLiga EA Sports: Procedencia por club

Club Principales Nacionalidades en Plantilla
Real Madrid España, Brasil, Francia, Inglaterra, Alemania, Uruguay, Bélgica, Ucrania, Austria, Turquía, Marruecos
FC Barcelona España, Alemania, Polonia, Países Bajos, Brasil, Dinamarca, Uruguay, Portugal, Francia
Atlético de Madrid España, Argentina, Francia, Eslovenia, Brasil, Uruguay, Mozambique, Inglaterra, Noruega
Athletic Club España (filosofía vasca), Ghana
Real Sociedad España, Japón, Nigeria, Croacia, Escocia, Rusia, Venezuela
Real Betis España, Argentina, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Suiza, Marruecos
Sevilla FC España, Argentina, Francia, Bélgica, Suiza, Serbia, Nigeria, Brasil
Villarreal CF España, Costa de Marfil, Francia, Cabo Verde, Colombia, Argentina
Valencia CF España, Georgia, Portugal, Guinea, Argentina, Turquía
Girona FC España, Ucrania, Brasil, Países Bajos, Colombia, República Checa
Celta de Vigo España, Suecia, Estados Unidos, Serbia, Costa de Marfil, Argentina
Getafe CF España, Paraguay, Turquía, Nigeria, Chile, Argelia
CA Osasuna España, Croacia, Camerún, Colombia
RCD Mallorca España, Canadá, Kosovo, Portugal, Colombia, Eslovaquia
Deportivo Alavés España, Marruecos, Argentina, Argelia, Guinea Ecuatorial
Rayo Vallecano España, Colombia, Albania, Senegal, Ghana
UD Las Palmas España, Países Bajos, Escocia, Guinea Ecuatorial
RCD Espanyol España, Albania, República Checa, Francia
Real Valladolid España, Brasil, Croacia, Venezuela, Hungría
CD Leganés España, Camerún, Guinea, Argentina, Serbia

Premier League: Procedencia por club

Club Principales Nacionalidades en Plantilla
Manchester City Inglaterra, Noruega, Bélgica, Portugal, España, Croacia, Países Bajos, Suiza, Brasil
Arsenal FC Inglaterra, Brasil, Alemania, Noruega, Francia, España, Ucrania, Polonia, Italia, Japón
Liverpool FC Inglaterra, Egipto, Países Bajos, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Hungría, Francia, Escocia, Japón
Chelsea FC Inglaterra, Francia, Argentina, Brasil, Ecuador, Senegal, Portugal, Bélgica, Ucrania, España
Manchester United Inglaterra, Portugal, Dinamarca, Argentina, Países Bajos, Camerún, Brasil, Costa de Marfil
Tottenham Hotspur Inglaterra, Corea del Sur, Brasil, Suecia, Argentina, Italia, Países Bajos, Alemania
Aston Villa Inglaterra, Argentina, Jamaica, Bélgica, Francia, Colombia, Brasil, Escocia
Newcastle United Inglaterra, Suecia, Brasil, Países Bajos, Suiza, Paraguay, Italia
Brighton & Hove Albion Inglaterra, Japón, Ecuador, Países Bajos, Brasil, Paraguay, Irlanda, Alemania, Ghana
West Ham United Inglaterra, Brasil, Ghana, República Checa, México, Francia, Alemania
Brentford FC Dinamarca, Inglaterra, Camerún, Países Bajos, Alemania, Jamaica
Fulham FC Inglaterra, Brasil, Nigeria, México, Estados Unidos, Serbia
Crystal Palace Inglaterra, Francia, Colombia, Dinamarca, Costa de Marfil, Japón
Wolverhampton Wanderers Portugal, Brasil, Corea del Sur, Francia, Uruguay, Noruega
AFC Bournemouth Inglaterra, Países Bajos, Brasil, Colombia, Ghana, Hungría
Everton FC Inglaterra, Ucrania, Senegal, Portugal, Irlanda, Mali
Nottingham Forest Inglaterra, Brasil, Argentina, Nigeria, Costa de Marfil, Nueva Zelanda
Leicester City Inglaterra, Dinamarca, Nigeria, Bélgica, Ghana, Turquía
Southampton FC Inglaterra, Escocia, Polonia, Japón, Nigeria, Irlanda
Ipswich Town Inglaterra, Gales, Australia, Irlanda, Kosovo, Egipto

DEPORTES FICHAJES INTERNACIONALES LALIGA PREMIER LEAGUE FUTBOL INTERNACIONAL JUGADORES PREMIER LEAGUE PAISES CLUBES 2026 PLANTILLAS LALIGA 2026 2027 NACIONALIDADES PROCEDENCIA JUGADORES FUTBOL EUROPEO