El inicio del curso 2026/27 ratifica que tanto LaLiga EA Sports en España como la Premier League en Inglaterra continúan siendo los mayores epicentros multiculturales del deporte rey. Cada mercado de fichajes amplía el abanico de nacionalidades presentes en los vestuarios, combinando el arraigo de las canteras locales con figuras determinantes provenientes de Sudamérica, África, Asia y el resto del continente europeo.
A continuación, se desglosa la procedencia geográfica y las nacionalidades que dan forma a las plantillas de cada una de las 40 instituciones que disputan la máxima categoría en ambos torneos.
LaLiga EA Sports: Procedencia por club
|Club
|Principales Nacionalidades en Plantilla
|Real Madrid
|España, Brasil, Francia, Inglaterra, Alemania, Uruguay, Bélgica, Ucrania, Austria, Turquía, Marruecos
|FC Barcelona
|España, Alemania, Polonia, Países Bajos, Brasil, Dinamarca, Uruguay, Portugal, Francia
|Atlético de Madrid
|España, Argentina, Francia, Eslovenia, Brasil, Uruguay, Mozambique, Inglaterra, Noruega
|Athletic Club
|España (filosofía vasca), Ghana
|Real Sociedad
|España, Japón, Nigeria, Croacia, Escocia, Rusia, Venezuela
|Real Betis
|España, Argentina, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Suiza, Marruecos
|Sevilla FC
|España, Argentina, Francia, Bélgica, Suiza, Serbia, Nigeria, Brasil
|Villarreal CF
|España, Costa de Marfil, Francia, Cabo Verde, Colombia, Argentina
|Valencia CF
|España, Georgia, Portugal, Guinea, Argentina, Turquía
|Girona FC
|España, Ucrania, Brasil, Países Bajos, Colombia, República Checa
|Celta de Vigo
|España, Suecia, Estados Unidos, Serbia, Costa de Marfil, Argentina
|Getafe CF
|España, Paraguay, Turquía, Nigeria, Chile, Argelia
|CA Osasuna
|España, Croacia, Camerún, Colombia
|RCD Mallorca
|España, Canadá, Kosovo, Portugal, Colombia, Eslovaquia
|Deportivo Alavés
|España, Marruecos, Argentina, Argelia, Guinea Ecuatorial
|Rayo Vallecano
|España, Colombia, Albania, Senegal, Ghana
|UD Las Palmas
|España, Países Bajos, Escocia, Guinea Ecuatorial
|RCD Espanyol
|España, Albania, República Checa, Francia
|Real Valladolid
|España, Brasil, Croacia, Venezuela, Hungría
|CD Leganés
|España, Camerún, Guinea, Argentina, Serbia
Premier League: Procedencia por club
|Club
|Principales Nacionalidades en Plantilla
|Manchester City
|Inglaterra, Noruega, Bélgica, Portugal, España, Croacia, Países Bajos, Suiza, Brasil
|Arsenal FC
|Inglaterra, Brasil, Alemania, Noruega, Francia, España, Ucrania, Polonia, Italia, Japón
|Liverpool FC
|Inglaterra, Egipto, Países Bajos, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Hungría, Francia, Escocia, Japón
|Chelsea FC
|Inglaterra, Francia, Argentina, Brasil, Ecuador, Senegal, Portugal, Bélgica, Ucrania, España
|Manchester United
|Inglaterra, Portugal, Dinamarca, Argentina, Países Bajos, Camerún, Brasil, Costa de Marfil
|Tottenham Hotspur
|Inglaterra, Corea del Sur, Brasil, Suecia, Argentina, Italia, Países Bajos, Alemania
|Aston Villa
|Inglaterra, Argentina, Jamaica, Bélgica, Francia, Colombia, Brasil, Escocia
|Newcastle United
|Inglaterra, Suecia, Brasil, Países Bajos, Suiza, Paraguay, Italia
|Brighton & Hove Albion
|Inglaterra, Japón, Ecuador, Países Bajos, Brasil, Paraguay, Irlanda, Alemania, Ghana
|West Ham United
|Inglaterra, Brasil, Ghana, República Checa, México, Francia, Alemania
|Brentford FC
|Dinamarca, Inglaterra, Camerún, Países Bajos, Alemania, Jamaica
|Fulham FC
|Inglaterra, Brasil, Nigeria, México, Estados Unidos, Serbia
|Crystal Palace
|Inglaterra, Francia, Colombia, Dinamarca, Costa de Marfil, Japón
|Wolverhampton Wanderers
|Portugal, Brasil, Corea del Sur, Francia, Uruguay, Noruega
|AFC Bournemouth
|Inglaterra, Países Bajos, Brasil, Colombia, Ghana, Hungría
|Everton FC
|Inglaterra, Ucrania, Senegal, Portugal, Irlanda, Mali
|Nottingham Forest
|Inglaterra, Brasil, Argentina, Nigeria, Costa de Marfil, Nueva Zelanda
|Leicester City
|Inglaterra, Dinamarca, Nigeria, Bélgica, Ghana, Turquía
|Southampton FC
|Inglaterra, Escocia, Polonia, Japón, Nigeria, Irlanda
|Ipswich Town
|Inglaterra, Gales, Australia, Irlanda, Kosovo, Egipto