¿De qué son acusados Di María y Paredes? Dos héroes de Qatar 2022 aparecen en una investigación que sacude a la Serie A y compromete a más de una docena de deportistas.

Una noticia inesperada sacudió al fútbol italiano en las últimas horas y encendió las alarmas en la Selección Argentina. Según informó el prestigioso diario Corriere della Sera, Ángel Di María y Leandro Paredes, campeones del mundo con Argentina en Qatar 2022, están implicados en una investigación judicial por apuestas ilegales que involucra a al menos una veintena de personas, entre ellas varios futbolistas de primer nivel de la Serie A.

Los nombres de los argentinos surgieron tras el análisis de los teléfonos móviles de Sandro Tonali y Nicolò Fagioli, dos jugadores que ya habían sido sancionados en 2023 por su participación en apuestas no autorizadas. A partir de esa pesquisa, los investigadores lograron reconstruir una red más amplia, con jugadores que presuntamente realizaron apuestas de forma habitual en plataformas no habilitadas y a través de intermediarios.

Una red que se amplía y salpica a figuras de peso

Di María y Paredes, excompañeros en Juventus y con un vínculo cercano en la Albiceleste, no serían los únicos nombres relevantes señalados por la investigación. El informe periodístico menciona también a Alessandro Florenzi (Milan), Nicolò Zaniolo (ex Roma), Mattia Perin y Weston McKennie (Juventus), Raoul Bellanova (selección italiana), Samuele Ricci (Torino), Matteo Cancellieri (Empoli), Cristian Buonaiuto (Padua), Junior Firpo (ex Barcelona) y hasta al tenista Matteo Gigante, entre otros. En total, ya son más de veinte los implicados, incluidos diez civiles ajenos al deporte profesional.

No hay arreglo de partidos, pero sí apuestas reiteradas

La justicia italiana aclaró que, hasta el momento, no existen indicios de que los jugadores hayan apostado en partidos propios o que hayan participado en arreglos de resultados. La mayoría de las apuestas se habrían realizado en deportes como la NFL y la NBA. El informe detalla que los jugadores no habrían buscado enriquecerse, sino más bien llenar los tiempos muertos en concentraciones con clubes y selecciones. Aun así, la participación en casas no autorizadas representa una infracción grave dentro del ordenamiento legal y federativo italiano.

Una joyería en Milán, el nexo financiero

El caso tiene tintes casi cinematográficos. Según la fiscalía, los jugadores transferían grandes sumas de dinero a dos intermediarios —Tommaso De Giacomo y Patrick Fizzera—, quienes operaban con plataformas ilegales. Las cuentas se saldaban a través de una joyería en Milán, que actuaba como una especie de “banco clandestino” para blanquear y distribuir el dinero. Este detalle, en particular, ha llevado a profundizar las pesquisas y a conectar el circuito de apuestas con otras posibles irregularidades financieras.

Aunque aún no hay sanciones formales ni confirmación judicial de responsabilidades, la investigación ya ha generado un fuerte impacto mediático y deportivo en Italia. Que dos campeones del mundo, figuras del ciclo más glorioso de la Selección Argentina reciente, estén en el centro de este escándalo es un golpe difícil de digerir. Mientras se esperan avances de la justicia, tanto Di María como Paredes —actualmente en distintos clubes— deberán enfrentar no solo el escrutinio judicial, sino también el de la opinión pública. El fútbol europeo, una vez más, se enfrenta a sus propios fantasmas.