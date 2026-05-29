¡De tal palo, tal astilla! El tierno video de Ciro Messi hablando por primera vez tras ser campeón El pequeño Ciro Messi anotó dos goles de tiro libre, salió campeón con el Inter Miami U8 y su primera entrevista se volvió viral por su acento.

A pesar de los constantes esfuerzos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo por mantener a sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— con una vida lo más normal y alejada posible de la exposición mediática masiva, el talento y el carisma de los pequeños siempre termina saliendo a la luz. En esta ocasión, el más pequeño de la dinastía, Ciro Messi, se convirtió en el gran protagonista de las plataformas digitales tras consagrarse campeón con la academia del Inter Miami y conceder su primera entrevista pública.

El infante de apenas ocho años de edad se coronó de forma brillante con la categoría Inter Miami U8. Su actuación en el terreno de juego fue fundamental para el campeonato, destacando de manera espectacular al registrar dos goles de tiro libre en el torneo que maravillaron a los presentes.

Timidez y tonada argentina en su primera entrevista

Al finalizar el certamen, las redes oficiales de las divisiones inferiores del club de Florida (@InterMiamiAcad) abordaron al pequeño Ciro, desatando una ola de comentarios y reproducciones debido a su marcada tonada al hablar:

El resultado: Al ser cuestionado sobre cómo había concluido el encuentro definitivo, Ciro relató con naturalidad que consiguieron una aplastante victoria por marcador de 10 a 2, juego donde aportó su gran doblete de pelota parada.

La clave del éxito: Al momento de desglosar los motivos detrás del excelso nivel colectivo del equipo, el pequeño dio una lección de disciplina: “Porque pasamos y le hicimos caso al entrenador”.

Herencia paterna: El momento más emotivo y comentado del video llegó al preguntarle cómo se sentía tras levantar la copa de campeones. Mostrando un rasgo de timidez idéntico al de su padre, Ciro se limitó a responder con una sonrisa y un escueto “Bien”.

El video no tardó en inundar las redes sociales, donde los aficionados celebraron con asombro que, a pesar de haber nacido y crecido en un entorno internacional, el niño posee un acento totalmente argentino.

Thiago Messi también celebra en grande

La felicidad ha sido por partida doble para la familia Messi en las instalaciones de entrenamiento de Miami. Antonela Roccuzzo se encargó de compartir en sus plataformas digitales el éxito de su hijo mayor, Thiago Messi, quien también se consagró campeón con la categoría Sub-14 de la Academia de Inter Miami.

A diferencia de su hermano menor, el primogénito del capitán de la Albiceleste prefirió no ofrecer declaraciones ante las cámaras de la institución deportiva. Debido a esto, su acento sigue siendo un completo misterio para los fanáticos, tomando en cuenta que es el de los tres hermanos que vivió durante más tiempo en territorio español. Lo que sí queda claro es que el ADN ganador y el amor por el fútbol corre con fuerza en las venas de la nueva generación Messi.