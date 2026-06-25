Con el primer lugar del Grupo J totalmente asegurado tras el beneficio del desempate olímpico, la “Albiceleste” cierra la primera fase ante el combinado asiático. ¿Vale la pena arriesgar al “10”, quien acaba de cumplir 39 años, o es momento de guardarlo para los dieciseisavos de final?
Un arranque arrollador y el peso de los años
Lionel Messi está firmando una Copa del Mundo de antología. Con cinco goles anotados en apenas dos compromisos (un histórico hat-trick ante Argelia en 70 minutos y un doblete salvador frente a Austria jugando todo el partido), el astro de Rosario mantiene a la Argentina con paso perfecto. Sin embargo, tras la victoria de Argelia sobre Jordania el pasado martes, el liderato matemático del sector ya quedó sellado para los sudamericanos, abriendo la ventana perfecta para las rotaciones.
El gran foco de atención de la prensa internacional está sobre el capitán, quien precisamente este miércoles celebró sus 39 años de vida. Aunque Messi se encuentra en un estado de gracia de cara al arco, la acumulación de minutos a su edad siempre activa las alertas, especialmente recordando la sobrecarga muscular que sufrió a finales de mayo con el Inter Miami y que puso a temblar a todo un país.
La sabia decisión del “10” y el banco de pruebas de Scaloni
Como ha sido costumbre en el ciclo de Lionel Scaloni, la decisión de si Messi saldrá desde el arranque o irá al banquillo ante Jordania se tomará en estricto consenso entre el jugador y el cuerpo técnico. El “10” es consciente de que el verdadero Mundial para Argentina arranca el próximo viernes 3 de julio en Miami, por lo que su madurez y conocimiento de su propio físico dictarán la pauta final.
Si Messi decide parar, Scaloni tendrá el escenario ideal para dosificar el plantel y ensayar variantes tácticas de cara a la fase de eliminación directa. Nombres como Juan Musso en la portería, Nicolás Tagliafico ganando ritmo en la zaga, y las titularidades en ataque de figuras como Julián Álvarez (o José López) junto a Giuliano Simeone, asoman como las principales cartas para darle una bocanada de aire fresco a la campeona del mundo.
Con la mira puesta en Miami
Independientemente de lo que suceda este sábado ante el elenco jordano, la mente de Argentina ya está puesta en el Hard Rock Stadium de Miami. Allí disputarán los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio a las 06:00 PM (Hora de la República Dominicana).
El rival de la “Albiceleste” será el segundo clasificado del Grupo H. Aunque en este momento ese boleto le pertenece provisionalmente a Uruguay, la tremenda paridad de ese sector hace que cualquiera de sus integrantes pueda terminar cruzándose en el camino del Rey de América.