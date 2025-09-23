Debut en las redes: Así fue EL GOLAZO de Mastantuono ante el Levante El joven argentino marcó su primer tanto en LaLiga con la camiseta merengue y encendió la ilusión de los hinchas. Su debut goleador llegó tras varias oportunidades fallidas y en un momento clave de su adaptación al fútbol español.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Santiago Bernabéu fue testigo de una noche especial para Franco Mastantuono. El argentino, que arribó al Real Madrid procedente de River Plate como una de las grandes promesas sudamericanas, consiguió marcar su primer gol oficial en LaLiga. Después de varios intentos fallidos en jornadas anteriores, el mediapunta de apenas 17 años logró convertir y celebró con el desahogo de quien sabe que ese instante quedará grabado para siempre en su carrera.

Un debut soñado como goleador

Mastantuono había estado rondando el gol en partidos pasados. Frente al Levante, incluso, se lamentó por una ocasión clarísima desperdiciada en el primer tiempo. Sin embargo, el destino tenía preparado otro desenlace: en la segunda parte, logró redimirse y firmar el tanto que los aficionados venían esperando desde su llegada al club blanco. El grito de gol fue también un reconocimiento a la confianza que Xabi Alonso, técnico del equipo, le ha otorgado desde el primer día.

La jugada que cambió la historia

El gol nació de una combinación rápida por el sector izquierdo. Vinicius Jr encaró y descargó hacia el borde del área, donde Mastantuono se perfiló con naturalidad. El argentino controló con la zurda y, sin pensarlo dos veces, sacó un remate seco de derecha que se clavó en el ángulo alto del arquero rival. Una definición cargada de confianza y categoría, imposible de detener. El Bernabéu explotó con un grito que sonó tanto a festejo como a bienvenida oficial.

¡¡AHORA SI, FRANCO!! ¡¡PRIMER GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO CON LA CAMISETA DEL REAL MADRID!! 📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PlggvMVvsR — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

El argentino comienza a dejar su marca

Con solo cinco encuentros disputados en LaLiga, el mediapunta ya empieza a escribir su propia historia en el club más laureado de Europa. Su capacidad para asociarse en ataque y su valentía para asumir responsabilidades a tan corta edad lo posicionan como una de las apariciones más ilusionantes del plantel merengue. La expectativa de los hinchas se multiplica: muchos ya lo imaginan como pieza clave en el futuro cercano del Real Madrid.

Una joya con proyección internacional

La repercusión de su gol no quedó solo en España. En Argentina, donde todavía resuena su salida de River, el tanto fue celebrado como un hito para un futbolista que representa la nueva camada de talentos albicelestes. En Madrid, en tanto, se valora no solo su calidad técnica, sino también su madurez para afrontar la presión de un equipo que exige resultados inmediatos.

El primero de muchos

La sensación en el ambiente es que este gol no será un hecho aislado, sino el inicio de una larga lista. Mastantuono demostró que puede responder en el escenario grande, con la camiseta que más presión genera en el mundo del fútbol. La pregunta ahora es cuánto tiempo tardará en repetir y en consolidarse como un habitual en las redes rivales.

El estreno goleador de Franco Mastantuono representa mucho más que una estadística: es la confirmación de que el Real Madrid apostó bien en su fichaje. El argentino ya empieza a escribir capítulos de grandeza en el club y los hinchas lo saben. En un equipo acostumbrado a las estrellas, un juvenil de 17 años acaba de anunciar con fuerza que quiere ser protagonista del futuro merengue.