El FC Barcelona concluyó su intensa ventana veraniega de traspasos este martes con la incorporación definitiva de cinco futbolistas a la plantilla del primer equipo. Una vez solventado el capítulo de llegadas y cuantificado el impacto de salidas de gran peso en la masa salarial —como las bajas de Robert Lewandowski, Marcus Rashford y Ferran Torres—, el director deportivo Deco conoce al detalle el margen de maniobra disponible bajo el marco del Fair Play financiero.
Con el mercado oficialmente clausurado, la estrategia de la institución catalana da un giro prioritario. La directiva optó por posponer cualquier proceso de extensión mientras estuvieran abiertas las operaciones de altas y bajas, reservando este momento para ejecutar un blindaje exhaustivo sobre tres piezas clave y estratégicas del proyecto deportivo: Marc Bernal, Hamza Abdelkarim y Xavi Espart.
Hoja de ruta: Las tres renovaciones prioritarias del Barcelona
La cumbre por Marc Bernal y la convivencia con Rodri
Los primeros movimientos de la dirección deportiva comenzaron en agosto con el entorno de Marc Bernal. Tras materializarse el fichaje del capitán de la selección española y Balón de Oro, Rodri Hernández, Deco mantuvo una reunión formal con el agente del centrocampista canterano con un doble propósito:
Garantía deportiva: Trasladar al mediocentro que el arribo de Rodri no frenará en absoluto su desarrollo en el primer equipo, reafirmando una confianza absoluta en su potencial a medio y largo plazo.
Extensión y mejora: Presentar una propuesta formal para estirar su vínculo actual (que expira en 2029) por dos campañas adicionales, acompañada de una retribución económica acorde a su rendimiento en los terrenos de juego. La entidad pretende evitar cualquier ofensiva de clubes europeos dispuestos a realizar grandes ofertas por el joven futbolista.
Protección multimillonaria para Abdelkarim y el salto de Espart
En el frente de ataque, el blindaje de Hamza Abdelkarim se ha transformado en una necesidad inminente. El delantero egipcio experimentó una evolución acelerada desde finales de la temporada anterior, momento en que el Barça ejecutó su opción de compra por 1,5 millones de euros tras ser convocado por su selección para la Copa del Mundo en Estados Unidos.
Tras una destacada pretemporada donde se consagró como el máximo goleador del conjunto azulgrana, su cláusula de rescisión actual de 15 millones de euros quedó completamente expuesta y desfasada en el mercado internacional. El plan de Deco consiste en ajustar sus emolumentos y blindar su ficha con una cláusula disuasoria de 150 millones de euros, protegiendo al atacante frente a la fuerte competencia ofensiva que afrontará tras la llegada de refuerzos como el delantero brasileño Gabriel Jesus.
Por último, el club apura los trámites para renovar a Xavi Espart. El canterano ha sido la gran revelación de la pretemporada y de las jornadas inaugurales del campeonato liguero, consolidándose con solvencia en el puesto de lateral izquierdo. Con un contrato que finaliza en 2028, la dirigencia considera imprescindible adaptar su estatus contractual a su nueva realidad en el esquema titular antes de que concluya el año.