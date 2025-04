Ousmane Dembélé está viviendo el mejor momento de su carrera. En la antesala del decisivo duelo entre PSG y Aston Villa por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2024/25, el delantero francés dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas, tanto por su presente como por su mirada al pasado.

Dembélé ha sido pieza clave en un PSG que sueña con conquistar Europa. En la Ligue 1 acumula 21 goles y 7 asistencias, mientras que en la Champions League ya suma 7 tantos y 2 asistencias, superando ampliamente sus registros en el FC Barcelona, donde nunca logró alcanzar estas cifras en una sola temporada.

Este rendimiento no es casualidad. El propio futbolista explicó que realizó ajustes fundamentales en su vida privada para mantenerse al máximo nivel físico:

Aunque su nombre empieza a sonar entre los posibles candidatos al Balón de Oro, Dembélé no se deja distraer por los elogios:

Con la ventaja del 3-1 en la ida ante Aston Villa, el PSG se prepara para confirmar su pase a semifinales, con un Dembélé que no solo brilla con su talento, sino también con un compromiso táctico que refleja la filosofía de su entrenador.

