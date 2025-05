Deportivo Alavés vs Atlético Madrid: Alineaciones y todo lo que necesitas saber sobre el encuentro por LaLiga Alavés vs Atlético de Madrid: entre la salvación y el sueño de ser escolta.

01/05/2025 · 10:46 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el corazón del País Vasco, el estadio Mendizorroza se prepara para una batalla con climas opuestos. Este sábado 3 de mayo, a partir de las 14:00 (hora local), Alavés y Atlético de Madrid disputarán un duelo crucial en la jornada 34 de LaLiga, donde cada equipo llega con urgencias diferentes, pero igual necesidad de sumar.

Los dirigidos por Diego Simeone están en plena carrera por arrebatarle el segundo puesto al Real Madrid, un objetivo simbólico que, además de orgullo, podría otorgarles impulso de cara al gran desafío del próximo año: el Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos. A falta de pocas fechas, cada punto puede marcar la diferencia entre terminar como actor secundario o como el mejor del resto.

Por su parte, el conjunto de Vitoria-Gasteiz tiene una meta mucho más terrenal, aunque no menos dramática: escapar del descenso. Actualmente fuera de la zona roja, solo dos puntos lo separan de Las Palmas, el equipo que marca la línea de caída. El margen de error es mínimo, y sumar ante un rival de peso sería un golpe anímico mayúsculo para los de Luis García Plaza.

¿Cómo ver el partido?

Los fanáticos podrán seguir el encuentro en Movistar+ (España), DGO (Argentina) y Sky+ (México). En América Latina, será un desayuno con aroma a café y fútbol: el partido se juega a las 9:00 en Argentina y a las 6:00 en México.

¿Cómo llegan?

Alavés mostró una versión irregular en sus últimos cinco encuentros: venció a Real Sociedad y Girona, empató con Sevilla, pero cayó ante Real Madrid y Rayo Vallecano. No es una racha trágica, pero sí lo suficientemente volátil como para encender alarmas si no logran puntos en casa.

En cambio, el Atlético Madrid viene mostrando músculo en LaLiga: triunfos convincentes ante Rayo Vallecano, Valladolid y Sevilla, aunque con una mancha reciente ante UD Las Palmas y una caída en Copa del Rey frente al Barcelona. ¿Momento de revancha?

Posibles alineaciones

Alavés:

Sivera; Manu Sánchez, Mouriño, Garcés, Tenaglia; Blanco, Jordan; Carlos Martín, Guridi, Carlos Vicente; Kike García.

Atlético de Madrid:

Oblak; Javi Galán, Lenglet, Le Normand, Llorente; Gallagher, Barrios, De Paul, Giuliano Simeone; Julián Álvarez, Sorloth.

Pronóstico reservado, tensión garantizada

En la previa, todo indica que será un partido cerrado. El Atleti parte como favorito por jerarquía y plantel, pero el Mendizorroza es un terreno hostil donde los equipos que luchan por no descender suelen multiplicar esfuerzos. Un empate no les sirve a ninguno, por lo que podríamos esperar un duelo más abierto de lo habitual, sobre todo si los minutos corren y el marcador no se mueve.

Este sábado, en Vitoria, se juega más que un partido: uno busca no hundirse, el otro quiere volar alto. Y solo uno lo logrará.