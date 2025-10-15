Deportivo Pereira vs Millonarios: Las alineaciones confirmadas para el duelo decisivo de la Liga BetPlay Deportivo Pereira y Millonarios ya definieron los once iniciales con los que saltarán al campo del estadio Hernán Ramírez Villegas por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II.

Formaciones confirmadas para un partido clave

El estadio Hernán Ramírez Villegas será testigo de un encuentro cargado de tensión entre Deportivo Pereira y Millonarios, que se enfrentan este miércoles 15 de octubre a las 8:20 p.m. en uno de los compromisos más atractivos de la jornada. Los entrenadores Rafael Dudamel y Hernán Torres confirmaron sus alineaciones con algunas novedades tácticas y ausencias importantes que podrían influir en el desarrollo del juego.

Deportivo Pereira busca solidez con esquema ofensivo

El conjunto local, dirigido por Rafael Dudamel, apostará por un esquema 4-2-3-1, priorizando el control en el mediocampo y la proyección de sus volantes ofensivos. El objetivo será presionar alto y aprovechar la localía para imponer condiciones desde el inicio.

Alineación confirmada de Deportivo Pereira:

Entrenador: Rafael Dudamel

Portero: Salvador Ichazo

Defensores: Walmer Pacheco, Juan Quintero, Santiago Aguilar, Edwin Velasco

Mediocampistas: Jorge Bermúdez, Kelvin Osorio, Víctor Mejía, Darwin Quintero, Yesus Cabrera

Delantero: Samy Jr. Merheg

En el banco estarán Jhon Largacha, Gustavo Torres, Marco Pérez, Adrián Estacio, Jordy Monroy, Jorge Martínez y Omar Albornoz, listos para ingresar según las necesidades del encuentro.

Entre las bajas más sensibles se encuentran Juan David Ríos y José Moya, ambos fuera por lesión.

Millonarios apuesta por el equilibrio táctico

Del otro lado, Hernán Torres mantiene su tradicional 4-4-2, buscando solidez en defensa y velocidad en los costados para lastimar al rival. Con varias bajas, el entrenador de los “embajadores” confía en el liderazgo de sus referentes para sumar tres puntos vitales fuera de casa.

Alineación confirmada de Millonarios:

Entrenador: Hernán Torres

Portero: Diego Novoa

Defensores: Samuel Martín, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas, Danovis Banguero

Mediocampistas: Stiven Vega, Nicolás Arévalo

Delanteros: Beckham Castro, Alex Castro, Leonardo Castro, Jorge Hurtado

Como alternativas estarán Sergio Mosquera, Dewar Victoria, Bruno Sávio, Harold Palacios, David Silva, Iván Arboleda, Santiago Giordana, Edwin Mosquera y Cristian Cañozales.

No estarán disponibles Guillermo De Amores, Andrés Llinás, Juan Pereira ni Sander Navarro, todos por diferentes molestias físicas.

💪💙🔥✨ Con el regreso de nuestro Capitán, estamos listos para viajar a la Perla del Otún. ▶️ Estos son nuestros 20 jugadores convocados para enfrentar mañana al Deportivo Pereira.#HerenciaEmbajadora pic.twitter.com/4CrU5PqlEI — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 14, 2025

Todo listo en el Hernán Ramírez Villegas

El Deportivo Pereira vs Millonarios se jugará en el estadio Hernán Ramírez Villegas, que cuenta con una capacidad para 30.313 espectadores. El encuentro promete intensidad y un ambiente vibrante, ya que ambos conjuntos llegan urgidos de puntos para mantenerse en la lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Detalles del partido:

Partido: Deportivo Pereira vs Millonarios

Fecha: Miércoles 15 de octubre de 2025

Hora: 8:20 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Hernán Ramírez Villegas – Pereira

Capacidad: 30.313 espectadores