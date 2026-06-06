El engranaje de captación y desarrollo del talento joven en el balompié de la República Dominicana no se detiene en este 2026. Mientras las principales vitrinas profesionales acaparan las portadas, en los cimientos del fútbol base se siguen estructurando movimientos que prometen nutrir a las futuras plantillas de la “Sedofútbol“. El caso más reciente e interesante tiene como protagonista al juvenil Derek Deyes, quien está listo para dar un salto geográfico y competitivo estratégico en su carrera.
De acuerdo con un reporte exclusivo obtenido por el cronista Carlos Luis (@carlosluis_sv) y difundido por las plataformas de Acción Futbolera Dominicana, Deyes se encuentra en los flecos finales para formalizar su incorporación a la prestigiosa Academia Fútbol Total de Puerto Rico, una de las instituciones formativas con mayor reputación en la vecina isla.
Un perfil de élite forjado en el patio
A pesar de su corta edad, Derek Deyes no es un nombre ajeno para los scouts de la región. El polivalente jugador ya ha tenido el honor de vestir y defender la camiseta de la República Dominicana en los torneos de las categorías inferiores, ganándose la etiqueta de ser uno de los proyectos futbolísticos con mayor techo y potencial de toda su generación gracias a una progresión técnica constante sobre el césped.
La solidez de su juego actual responde a una rigurosa escuela formativa en el plano doméstico, habiendo quemado etapas y acumulando valiosos minutos de juego en tres de las organizaciones más respetadas del balompié base dominicano:
- Bauger FC: Cuna histórica de fundamentos técnicos en Santo Domingo.
- Santa Fe FC: Institución clave para el desarrollo de la disciplina táctica.
- Club Atlético Villanos: Vitrina donde terminó de pulir su personalidad y liderazgo competitivo dentro y fuera de la cancha.
El MIC Football Punta Cana: La vitrina inmediata
La llegada de Deyes a la estructura puertorriqueña no requerirá una larga fase de adaptación antes de verlo competir bajo la máxima presión reglamentaria. Como parte de los acuerdos y objetivos trazados en esta nueva etapa internacional, el criollo tendrá la oportunidad de saltar al terreno de juego como una de las cartas principales de la academia boricua en el próximo MIC Football Punta Cana.
Este certamen, catalogado unánimemente como uno de los torneos juveniles más prestigiosos de la Confederación, servirá como el termómetro perfecto para las condiciones de Derek. Al medir fuerzas directamente contra filiales y academias de diversos continentes, el escenario del este dominicano se perfila como la rampa de lanzamiento ideal para que el canterano tricolor siga construyendo un perfil sumamente atractivo de cara a futuras oportunidades en mercados profesionales más exigentes. Sin hacer mucho ruido mediático, Deyes sigue escalando peldaños con paso firme, obligando a los analistas de la media local a mantenerlo bien arriba en el radar de las promesas de la patria.