La Selección de Brasil disipó de golpe las dudas generadas en su debut mundialista y firmó una cómoda victoria por 3-0 sobre Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Tras el amargo empate frente a Marruecos, el estratega italiano Carlo Ancelotti intervino de forma drástica en la alineación titular, sentando al delantero Igor Thiago para darle paso al atacante del Manchester United, Matheus Cunha. El ajuste táctico dotó a la ofensiva amazónica de una fluidez que la zaga caribeña nunca pudo descifrar.
El dominio brasileño encontró premio al minuto 23 del primer tiempo. Tras un potente disparo de Vinícius Júnior que el guardameta logró contener a medias, Matheus Cunha apareció en el área chica para empujar el rebote y decretar el 1-0. A pesar de las protestas de los defensores haitianos por un contacto accidental de Cunha sobre Hannes Delcroix en la acción, el colegiado validó la anotación.
Contundencia pura antes del descanso
Lejos de conformarse, la Canarinha mantuvo el pie en el acelerador explotando las espaldas de la adelantada línea defensiva de Haití. Al minuto 36, Cunha firmó una obra de arte al recibir un balón escorado en el área y, casi perdiendo el equilibrio, sacar un violento zurdazo al primer poste que se coló en el ángulo superior de la portería para el 2-0.
La debacle haitiana se consumó en el tiempo de descuento de la primera mitad. Al minuto 45+3, Vinícius Júnior capitalizó una transición veloz para definir con total tranquilidad ante la salida del arquero, estallando la pizarra con un contundente 3-0 y sumando su segundo gol en lo que va de la cita mundialista de Norteamérica.
Preocupación por Raphinha y el debut de Endrick
A pesar de la holgura en el marcador, el bando sudamericano sufrió un duro revés en el plano físico al minuto 40, cuando el extremo del Barcelona, Raphinha, tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una visible dolencia en los isquiotibiales de su pierna derecha. Ante la baja persistente de Neymar por problemas en la pantorrilla, el cuerpo técnico tuvo que echar mano del juvenil Rayen para cubrir la banda.
En la segunda mitad, con el partido plenamente resuelto, Ancelotti dosificó los esfuerzos de sus dirigidos, lo que provocó un trámite mucho más discreto. El gran atractivo del complemento se vivió al minuto 64 con el ingreso a la cancha del talentoso adolescente Endrick, quien hizo su debut oficial en las Copas del Mundo. Al juvenil de 19 años se le anuló un gol por posición adelantada al minuto 78 tras una habilitación de Rayan.
A pesar de los tres goles, las métricas subyacentes dejaron tarea para Ancelotti: Brasil solo realizó ocho disparos en los 90 minutos (su cifra más baja en un partido de tres goles desde 1966) y apenas generó dos remates tras el descanso.
Tablero del Grupo C y panorama de eliminación
El resultado en Filadelfia ratifica a Haití como la primera selección eliminada matemáticamente del Mundial 2026 debido a los criterios de desempate directo, mientras que Brasil asume la cima del sector por mejor diferencia de goles sobre Marruecos:
La definición de este grupo se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio, cuando Brasil se mida en un choque de alta tensión ante Escocia, mientras que Marruecos buscará sellar su pasaporte frente a la escuadra haitiana de forma simultánea.