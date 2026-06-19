Despertó la Canarinha: Brasil golea 3-0 a Haití con doblete de Cunha y ya lidera el Grupo C Carlo Ancelotti movió la pizarra e introdujo a Matheus Cunha en la titularidad, una apuesta que pagó dividendos inmediatos en Filadelfia. Vinícius Júnior completó la fiesta antes del descanso en una noche empañada por la lesión de Raphinha.