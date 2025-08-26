Di María respondió con dureza a las críticas y apuntó contra Boca El capitán de Rosario Central desestimó las acusaciones de ayudas arbitrales y señaló al Xeneize por un polémico gol ante Banfield

Ángel Di María volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha. Tras convertirse en héroe en el clásico rosarino con un golazo de tiro libre que desató la euforia en el Gigante de Arroyito, el capitán de Rosario Central enfrentó los micrófonos y respondió de manera contundente a las críticas que acusan al Canalla de recibir favores arbitrales. En sus declaraciones, el Fideo no solo defendió al club de sus amores, sino que además apuntó directamente contra Boca Juniors.

Con tono firme, Di María rechazó las versiones que vinculan a Rosario Central con supuestos beneficios en las decisiones arbitrales.

“Si tuviéramos una ayuda estaríamos primeros y no donde estamos. No habríamos empatado tantos partidos”, afirmó. Y agregó: “Ya estoy acostumbrado a que me metan en todos los quilombos. Los dos penales cobrados fueron claros, pero como estoy yo, se habla mucho más”.

El campeón del mundo no se limitó a la defensa y redobló la apuesta con un ejemplo concreto que involucró al Xeneize.

“Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel”, lanzó Di María, en alusión al tanto con el que el conjunto azul y oro abrió el marcador en su última presentación.

El Fideo también despejó las especulaciones que lo señalan como receptor de privilegios fuera de la cancha.

“Yo no elijo los horarios de los partidos. No llamo a Chiqui Tapia para decirle que quiero jugar los sábados. Es una decisión de la AFA. Tampoco me gusta jugar a las cuatro y media de la tarde, pero lo hago. Yo prefiero dormir la siesta y jugar después”, comentó con ironía.