Di María y la acusación apuestas ilegales: ¿Qué dijo el legendario futbolista argentino? El campeón del mundo salió a desmentir su implicación en una investigación en Italia, donde fue mencionado junto a Leandro Paredes y otros futbolistas por presuntas apuestas ilegales.

Ángel Di María niega rotundamente su vínculo con apuestas ilegales: “Quiero aclarar que jamás hice algo así”

En medio de una investigación que sacude al fútbol italiano, el nombre de Ángel Di María apareció vinculado a un supuesto escándalo de apuestas ilegales, junto a Leandro Paredes y otros jugadores. Sin embargo, el “Fideo” no tardó en responder con un contundente descargo público.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Di María desmintió cualquier relación con este tipo de actividades:

“Ante las versiones periodísticas, quiero aclarar que jamás hice apuestas ilegales de ningún tipo”.

El mensaje fue acompañado por la captura de una nota del diario portugués A Bola, que replicó la información publicada inicialmente por el periódico italiano Corriere della Sera. El actual futbolista del Benfica, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, intentó así frenar el avance de los rumores que comenzaron a circular con fuerza este viernes.

Una investigación que sacude al fútbol italiano

La causa judicial en cuestión tiene su origen en Italia, y se basa en el análisis de mensajes y chats recuperados de los dispositivos de Sandro Tonali y Nicolò Fagioli, futbolistas que ya fueron sancionados en 2023 por participar en apuestas ilegales.

Según Corriere della Sera, la fiscalía de Milán sigue la pista de una red clandestina que operaba a través de una joyería utilizada como fachada para lavar dinero y cubrir deudas de juego. El esquema permitía a los jugadores apostar (principalmente al póker online) con créditos virtuales. Al perder, pagaban sus deudas adquiriendo imitaciones de relojes de lujo, que eran abonados como si fueran originales, lo que facilitaba el lavado de grandes sumas.

Di María y Paredes, entre los nombres que figuran

Tanto Ángel Di María como Leandro Paredes, compañero suyo en la Selección y ex compañero en Juventus, habrían sido mencionados dentro de una lista de alrededor de veinte futbolistas vinculados indirectamente a este sistema. No obstante, hasta el momento ninguno de ellos ha sido imputado formalmente.

En caso de que la causa derive únicamente en el ámbito judicial ordinario, las consecuencias serían leves: multas que no superarían los 250 euros. Pero si entra en juego la justicia deportiva, las sanciones podrían escalar a suspensiones o inhabilitaciones temporales para los implicados.

Una respuesta tajante del “Fideo”

La aparición del nombre de Di María en esta investigación sorprendió al entorno del jugador, especialmente por tratarse de un profesional con una trayectoria limpia en clubes como Rosario Central, Real Madrid, Manchester United, PSG y Juventus.

Su publicación fue interpretada como una forma de proteger su imagen y desligarse por completo de un caso que todavía está en etapa de investigación, y que podría expandirse si aparecen más pruebas en los próximos días.

Por el momento, la prioridad del jugador es mantenerse enfocado en su temporada con el Benfica y en la posible convocatoria para la Copa América 2025, que marcaría su última participación con la camiseta de la Selección Argentina.

¿Qué sigue en la investigación?

Las autoridades italianas continúan recopilando datos e intentando determinar la participación de cada uno de los futbolistas mencionados. No se descartan nuevos allanamientos o citaciones a declarar, aunque por ahora no hay indicios firmes contra Di María o Paredes.

El caso se mantiene en desarrollo, y en el ambiente del fútbol reina la cautela. Mientras tanto, Ángel Di María deja clara su postura: no participó, no participará y no tiene nada que ver con apuestas ilegales.