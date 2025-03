El Aston Villa podría enfrentar un problema serio de cara al partido de esta jornada: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, su guardián bajo los tres palos, es duda debido a una contusión.

El arquero argentino, de 32 años, sufrió un golpe en los últimos entrenamientos y su estado físico mantiene en vilo al cuerpo técnico. Aunque no se trata de una lesión grave, la molestia podría condicionar su rendimiento, lo que genera incertidumbre sobre su presencia en el once titular.

March 12, 2025