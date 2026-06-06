La víspera de la Copa del Mundo 2026 no solo vive de proyecciones sobre cruces estelares en las llaves de eliminación o de los grandes himnos oficiales del torneo. En el campamento de la selección absoluta de Argentina, la pizarra analítica ha puesto el foco sobre una de sus joyas más jóvenes y su particular estatus de identidad deportiva: Nico Paz.
De acuerdo con un pormenorizado reporte del portal especializado Quinto Partido MX, el actual mediocampista de la cantera de élite de Europa se encuentra a solo un paso de registrar un hito estadístico completamente inédito dentro de la rica historia de la escuadra albiceleste en las citas de la FIFA.
Las cuatro condiciones de un caso único
La estructura de la carrera profesional de Nico Paz rompe con el molde tradicional del futbolista argentino que emigra tras destacar en los torneos locales. Su hoja de vida se resume en cuatro variables que configuran su singularidad táctica e institucional:
Cuna ibérica: El futbolista nació físicamente en territorio de España.
Formación de élite: Desarrolló la totalidad de sus etapas formativas y academias juveniles en las estructuras del Tenerife y la cantera del Real Madrid.
Estreno en el viejo continente: Ejecutó su debut en el fútbol profesional directamente vistiendo camisetas de clubes europeos.
Ausencia en el patio local: Jamás ha pertenecido ni ha defendido los colores de ninguna institución o club del balompié argentino.
Bajo estas premisas, si el estratega de la albiceleste le otorga la oportunidad de sumar minutos sobre el césped durante la Copa del Mundo, Paz se convertirá de forma oficial en el primer argentino en disputar un Mundial sin haber jugado jamás en las ligas de su país de ascendencia.
El origen del debate: ¿Identidad o conveniencia?
Como suele ocurrir con la política de captación de los llamados “Euro-pibes”, la divulgación de este récord reabrió viejas heridas y debates en los foros de opinión y redes sociales, dividiendo los criterios de la fanaticada:
La comparación errónea con Messi: Sectores de la grada virtual saltaron de inmediato a equiparar el caso con el de Lionel Messi, alegando que el astro rosarino tampoco jugó en la primera división argentina. Sin embargo, los analistas deportivos salieron al paso para corregir la imprecisión técnica, recordando que Messi sí posee un historial formativo en el fútbol base argentino tras militar en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, a diferencia de Paz, quien nunca pisó una estructura de cantera en dicha nación.
Cuestionamientos a la pertenencia: El sector más tradicionalista y crítico del público cuestionó el llamado, argumentando que se le debería dar prioridad a talentos locales criados en los potreros y canchas del fútbol argentino.
El orgullo de la elección: Por otra parte, defensores del mediocampista valoraron su decisión inquebrantable de defender la camiseta celeste y blanca —pese a haber nacido y contar con las facilidades del sistema español—, recordando que Paz ya ha quemado etapas internacionales con la camiseta argentina tras ver acción formal con el combinado Sub-20 en torneos previos.
Con la mirada fija en el debut del torneo, Nico Paz se desmarca de los ruidos mediáticos en las plataformas digitales. El joven volante creativo sabe que cada minuto en la cancha no solo validará la confianza del cuerpo técnico, sino que inscribirá su nombre en una página única del libro de la historia mundialista de Argentina.