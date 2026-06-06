Dilema “Euro-pibes”: El histórico récord que Nico Paz busca con Argentina en el Mundial 2026 El talentoso mediocampista hispano-argentino se encuentra a las puertas de sellar un récord inédito en la historia de la albiceleste, desatando intensos debates sobre el sentido de pertenencia y la captación de talento en Europa. Busca hacer historia con Argentina en el Mundial 2026 al convertirse en el primer jugador en disputar el torneo sin haber militado en clubes de su país.