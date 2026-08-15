El Real Madrid afrontará este domingo su último partido de preparación antes del inicio oficial de la temporada con una convocatoria que refleja un importante avance en la planificación de José Mourinho. El conjunto blanco visitará al Schalke a las 17:00 horas en Alemania y el técnico portugués ya dispone de prácticamente toda su plantilla, una circunstancia que le permitirá utilizar este encuentro para acercarse al equipo que podría iniciar la campaña.

La principal novedad de la convocatoria es la presencia por primera vez de Diomande, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, tres incorporaciones que elevan la competencia interna en diferentes zonas del campo. A ellos se suman tres figuras que todavía no habían participado en un partido de pretemporada: Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Thibaut Courtois.

La presencia de estos futbolistas convierte el amistoso ante el Schalke en algo más que el cierre del calendario de preparación. Para Mourinho será una oportunidad para observar por primera vez a buena parte de sus principales piezas y, especialmente, comenzar a definir el once que utilizará en el estreno oficial frente al Espanyol, el 22 de agosto.

Entre todos los nombres, Diomande concentra una atención especial. El costamarfileño afrontará sus primeros minutos con el Real Madrid después de convertirse, según el texto, en el fichaje más caro de la historia del club blanco. Su debut permitirá comprobar sus primeras sensaciones con el equipo y observar cómo comienza a adaptarse a las exigencias del conjunto madridista.

También existe expectativa alrededor de su posible conexión ofensiva con Mbappé y Vinicius. El francés tendrá igualmente su primera prueba del verano, por lo que el partido ante el Schalke podría ofrecer las primeras señales sobre cómo Mourinho pretende combinar a sus principales atacantes.

En el caso de Diomande, además, su llegada abre una nueva dimensión en la competencia de la plantilla. El entrenador portugués tendrá la posibilidad de observarlo en un contexto de máxima exigencia y, al mismo tiempo, valorar cómo se integra con futbolistas que ya conocen el funcionamiento del equipo.

La defensa es precisamente una de las zonas donde Mourinho podría comenzar a perfilar su formación titular. Con Cucurella y Konaté disponibles, el técnico tiene nuevas alternativas para configurar la línea defensiva que utilizará en el comienzo de la temporada. Konaté, en particular, entra de lleno en la competencia por un puesto con Huijsen, mientras que la llegada de Cucurella añade otra opción a la estructura defensiva.

La competencia también está abierta en el lateral derecho. Trent Alexander-Arnold continúa en la pelea por el puesto, pero Dumfries ha irrumpido con protagonismo durante la preparación y se presenta como una alternativa importante.

No todos los integrantes de la plantilla estarán disponibles para este último ensayo. Endrick permanecerá en Madrid, siguiendo un plan especial destinado a prevenir lesiones. Tampoco viajará Aurélien Tchouameni, quien sufre una fuerte sobrecarga en el muslo.

A estas ausencias se suman los jugadores que permanecen fuera de acción por lesiones de larga duración: Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy y Asencio.

La situación de Tchouameni obliga además a Mourinho a manejar con precaución la carga física de sus futbolistas cuando queda apenas una semana para el comienzo oficial de la temporada. El objetivo del encuentro no será únicamente obtener buenas sensaciones, sino llegar al duelo contra el Espanyol con la mayor cantidad posible de jugadores preparados.

El amistoso contra el Schalke representa, por tanto, el último laboratorio del Real Madrid antes de que los resultados comiencen a tener consecuencias competitivas. Mourinho podrá probar incorporaciones, observar sociedades y resolver algunas de las dudas que todavía persisten en la formación.

La atención estará especialmente puesta en Diomande, por la magnitud de su fichaje y por las expectativas generadas alrededor de su llegada, pero su debut compartirá protagonismo con el regreso de Mbappé, Bellingham y Courtois y con las primeras apariciones de Cucurella y Konaté.

Después de este partido ya no habrá más margen para experimentar. El 22 de agosto, frente al Espanyol, comenzará la competición oficial y Mourinho deberá transformar las pruebas realizadas durante la pretemporada en decisiones concretas.