Este jueves 1 de mayo, Djurgardens y Chelsea se enfrentarán por primera vez en un contexto internacional. Lo harán nada menos que por las semifinales de la UEFA Conference League 2024/25, en lo que será el partido de ida de una de las llaves más esperadas del certamen. El duelo se disputará en el Tele2 Arena de Estocolmo, con capacidad para 33.000 espectadores, desde las 16:00 (hora argentina).

Será la primera vez que estos equipos se crucen oficialmente en competiciones europeas. De un lado, Djurgardens, representante sueco que ha sorprendido a propios y extraños con una campaña sólida. Del otro, Chelsea, uno de los gigantes del fútbol inglés, decidido a cerrar la temporada con un título continental.

La revancha está programada para el jueves 8 de mayo, en Stamford Bridge, Londres, donde se definirá el finalista.

El conjunto sueco ha tenido una campaña de menos a más en esta Conference League. Tras avanzar en una zona exigente, Djurgardens superó con autoridad los octavos de final ante Pafos y protagonizó una espectacular remontada en cuartos frente al Rapid Viena. Estos fueron sus resultados:

The New Saints 0–1 Djurgardens

Con un promedio goleador constante y una defensa que ha respondido en los momentos clave, los suecos buscarán sacar ventaja en casa.

El equipo londinense ha dejado en claro que quiere conquistar esta competencia. Su andar en la Conference League ha sido arrollador, con victorias holgadas, una ofensiva letal y un plantel con amplia experiencia internacional.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino llegan con la obligación de llevarse un buen resultado de Suecia para cerrar la clasificación en casa.

Ubicado en Estocolmo, el Tele2 Arena será el anfitrión del duelo de ida. Este moderno estadio techado, con césped artificial y una capacidad de 33.000 espectadores, ha sido sede de grandes eventos internacionales y es el hogar de Djurgardens y Hammarby, dos históricos del fútbol sueco.

Se espera un lleno total y un clima electrizante para recibir a uno de los gigantes de Europa.

