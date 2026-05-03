El entrenador del Real Madrid salió al paso de la polémica por las ausencias del francés en Valdebebas. Lo respaldó públicamente, pero dejó una frase que resuena en todo el madridismo.

Álvaro Arbeloa tiene una forma particular de manejar la diplomacia. Defiende, pero al mismo tiempo advierte. Respalda, pero deja mensajes que van más allá de las palabras literales. Y en la rueda de prensa del 4 de mayo, el entrenador del Real Madrid lo volvió a demostrar al hablar sobre Kylian Mbappé y sus ausencias en las instalaciones de Valdebebas durante los últimos días.

La defensa pública

La polémica surgió después de que trascendiera que Mbappé no había acudido a Valdebebas en varios días, generando especulaciones sobre su compromiso con el club mientras se recupera de una lesión. Arbeloa fue directo al respecto y cerró la puerta a cualquier cuestionamiento sobre la conducta del francés.

“Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son los que controlan cuándo tienen que ir a Valdebebas, cuándo no”, explicó el técnico. “A partir de ahí, cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar”.

El mensaje fue claro: Mbappé tiene permiso. Sus ausencias están avaladas por el cuerpo médico del club. Y lo que haga en su tiempo libre es asunto suyo.

La lesión y el posible regreso

Más allá de la polémica, Arbeloa también actualizó el estado físico del delantero francés, que arrastra una lesión que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego. Las noticias son moderadamente optimistas.

“Después de las pruebas de la semana pasada parecía que iba a ser un poco más largo, pero vamos a ver cómo evoluciona”, señaló el entrenador, dejando abierta la posibilidad de que Mbappé pueda reaparecer antes del final de la temporada.

Una puerta entreabierta que el madridismo recibe con esperanza, especialmente en un tramo final de temporada donde cada punto y cada partido tienen un peso enorme.

El mensaje que resuena

Pero si hubo una frase en la rueda de prensa de Arbeloa que quedó grabada en el ambiente, fue la que lanzó al hablar del compromiso de sus jugadores con el club. Una declaración que, aunque formulada en términos generales, tiene un destinatario evidente.

“Yo no dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. No ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid, y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, lo que representan, dónde están y la suerte que tienen todos de estar aquí”.

Una frase que en el Real Madrid tiene un peso histórico. Es el recordatorio permanente de la jerarquía institucional del club: primero el escudo, luego el nombre. Siempre.

El contexto de una temporada complicada

La temporada de Mbappé en el Real Madrid ha estado marcada por las lesiones y por una adaptación que no ha sido tan fluida como muchos esperaban. El francés llegó al club con la etiqueta de mejor jugador del mundo y con la expectativa de ser el gran protagonista del proyecto blanco. Los resultados han sido irregulares.

En ese contexto, cualquier ausencia en Valdebebas genera ruido. Cualquier imagen del delantero disfrutando de su tiempo libre mientras el equipo trabaja se convierte en noticia. Y Arbeloa, con su respuesta, intentó apagar ese fuego antes de que se extendiera.

Lo logró a medias. Defendió a Mbappé. Pero también le recordó, y le recordó a todos, dónde están las prioridades.