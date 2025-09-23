Dónde ver gratis y en vivo Athletic Club – Girona por la Jornada 6 El estadio de San Mamés será escenario de un choque lleno de tensión entre un Athletic que busca cortar su mala racha y un Girona hundido en el fondo de la tabla.

El Athletic Club comenzó bien la temporada, pero los recientes partidos prendieron las alarmas. Tras perder contra el Valencia en La Liga y contra el Arsenal en la Liga de Campeones, y sin anotar en los últimos tres partidos, Ernesto Valverde necesita que su equipo recupere el gol y la confianza para evitar una crisis.

El Girona tiene un inicio aún peor, con solo un punto en cinco jornadas, y está último en la tabla. El equipo de Míchel Sánchez tiene solo dos goles a favor y quince en contra, lo que explica su situación. La derrota 0-4 contra el Levante empeoró las cosas.

Día y hora del partido

Este partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports se jugará el martes 23 de septiembre a las 19:00 en San Mamés. El estadio bilbaíno acogerá un partido en el que el Athletic necesita mejorar y el Girona busca salir del fondo.

Cómo ver el Athletic vs Girona en vivo y gratis

El partido se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga y en LaLiga TV Bar de Movistar Plus. Los aficionados que quieran verlo gratis pueden usar Fútbol Libre, una plataforma digital que transmite partidos de LaLiga en vivo.

Los usuarios pueden acceder a Fútbol Libre desde cualquier dispositivo y ver el partido Athletic Club vs Girona en directo y gratis, una opción popular entre los hinchas para no perderse los partidos de la temporada.

Un partido crucial

A pesar de los problemas recientes, la igualdad en LaLiga hace que este partido sea una gran oportunidad. El Athletic quiere volver a la parte alta de la tabla con una victoria en casa, mientras que el Girona intentará ganar sus primeros tres puntos. El resultado podría ser un punto de inflexión para ambos equipos.