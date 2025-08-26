Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Carabao Cup sigue su curso, y este martes tenemos un partido interesante entre dos equipos de la Premier League que quieren avanzar en el torneo: el Bournemouth, de Andoni Iraola, y el Brentford, que está en medio de una reestructuración.
Dónde ver gratis el partido en vivo
Puedes ver el partido gratis en Pelota Libre, una página web que transmite los torneos de fútbol importantes en español. Para verlo, solo tienes que entrar a su página web un poco antes de que empiece y buscar el partido. Pelota Libre se ha vuelto popular entre los fans de Latinoamérica y España porque ofrece partidos de la Premier League, la Carabao Cup y otras competiciones europeas en vivo y sin que tengas que pagar nada.
Horarios del partido según cada país
- Argentina, Uruguay, Brasil: 15:45
- Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela: 14:45
- Colombia, Perú, Ecuador, México: 13:45
- Centroamérica: 12:45
- España: 20:45
Un choque parejo por la Copa de la Liga
Además de dónde verlo, el partido seguro que será emocionante. El Bournemouth quiere mostrar su fuerza en casa después de un comienzo irregular en la Premier League, y el Brentford quiere confirmar que está en buena forma ganando y pasando a la siguiente ronda de la Carabao Cup. En pocas palabras: el partido Bournemouth contra Brentford es este martes 26 de agosto en el Vitality Stadium y puedes verlo en vivo, gratis y online en Pelota Libre.
Noticias relacionadas