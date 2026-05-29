El Puskás Aréna de Budapest será el escenario donde se decidirá el título más codiciado del viejo continente en un auténtico choque de filosofías opuestas. Por un lado, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique se presenta como una maquinaria ofensiva implacable, consagrado como el equipo más goleador de la temporada con 44 tantos (un promedio superior a tres goles por partido) y respaldado por el antecedente del 5-0 al Inter de Milán el año pasado. En la otra esquina, el Arsenal de Mikel Arteta, flamante campeón de Inglaterra, emerge con una estructura defensiva asfixiante, diseñada para desactivar cualquier circuito de juego.
“Buscamos llegar al mismo destino. Simplemente hemos tomado dos rutas diferentes”, resumió con acierto Luis Enrique durante la rueda de prensa del viernes. Si existe un estratega capaz de frenar el bicampeonato parisino, ese es Arteta.
1. El “mejor equipo” defendiendo de Europa
Las declaraciones del entrenador del PSG no dejaron espacio a las dudas: “Son el mejor equipo defensivo de Europa, y lo han sido durante unos años”. Las estadísticas oficiales de la UEFA y de la Premier League respaldan su afirmación:
En la Champions: El Arsenal ha colgado el cero en nueve partidos de la presente edición —tres más que cualquier otro rival— y ha permitido apenas seis goles en 14 compromisos. En contraste, la zaga del PSG ha encajado 22 goles en el torneo.
En la Premier League: Los Gunners mantuvieron su valla invicta en la mitad de las 38 jornadas (19 partidos), concediendo solo 27 goles en total. Hasta asegurar el título con una fecha de anticipación, sumaron 13 compromisos permitiendo un solo remate a portería o menos.
El muro táctico: Arteta estructura su retaguardia con una línea de cuatro defensores centrales naturales —emulando a su mentor Pep Guardiola— protegida por la contención de Declan Rice o Martín Zubimendi, y respaldada por la seguridad del guardameta David Raya bajo los tres palos.
El balón parado: La mina de oro de Nicolas Jover
Consciente de la evolución física y la saturación del calendario en el fútbol moderno, Arteta apostó por explotar los detalles, una faceta potenciada desde el arribo en 2021 del especialista en jugadas de estrategia, Nicolas Jover.
Camino a conquistar su primera liga inglesa desde el año 2004, el Arsenal anotó 25 de sus 71 goles totales a través de acciones a balón parado, liderando el registro británico. De acuerdo con los datos de Opta, 19 de esas anotaciones se gestaron desde el tiro de esquina, un récord histórico para una sola campaña de la Premier. La combinación de un plantel de gran envergadura física junto al cobro incisivo de Rice y Bukayo Saka asoma como la principal ruta de gol de los ingleses en Budapest.
3. Control absoluto sin la posesión y juego limpio
A diferencia del juego de posesión estética del Manchester City o el ritmo vertiginoso del Liverpool, el plan del Arsenal se enfoca en el control del espacio sin necesidad de acaparar el balón. Sin embargo, este rigor defensivo se ejecuta con una limpieza reglamentaria sin precedentes:
Hito en Inglaterra: El Arsenal se convirtió en el primer club en los 34 años de historia de la Premier League en completar una temporada entera sin conceder un solo penal ni recibir una tarjeta roja.
Disciplina europea: En la presente Champions League, la plantilla londinense no recibió ni una sola tarjeta amarilla durante las exigentes rondas de cuartos de final y semifinales.
“Conocemos su capacidad para jugar sin el balón: son el mejor equipo del mundo en ese aspecto”, admitió Luis Enrique.
4. Energía de campeones: Jugar sin el peso de la corona
A pesar de acumular dos décadas de ausencia en la gran cita continental, el Arsenal salta a la cancha libre de presiones mediáticas. Haber amarrado el título de la Premier League disipó la frustración acumulada tras tres subcampeonatos consecutivos en liga y la reciente caída en la final de la Copa de la Liga en marzo.
“Somos los campeones y eso aporta mucha confianza y un tipo diferente de presencia y energía”, advirtió un motivado Mikel Arteta. El choque está servido: el arte de atacar contra la ciencia de defender.