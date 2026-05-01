¡Duelo de titanes! Cibao FC y Pantoja se ven las caras en una semifinal que quema El onceno naranja busca su novena final frente a unos "Guerreros" que quieren aguarle la fiesta. La cita es este sábado a las 4:00 PM en el Panamericano.

¡Se acabó la espera, fanaticada! La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) entra en su etapa más emocionante y el destino nos vuelve a regalar un choque de trenes. El Cibao FC, la “Bestia Naranja” de Santiago, llega a su novena semifinal histórica con un solo objetivo: seguir ampliando su dinastía. Pero cuidado, que en frente tienen al Club Atlético Pantoja, un rival que conoce muy bien lo que es arruinar planes ajenos.

La hegemonía naranja en números

El equipo dirigido por Junior Scheldeur no anda con juegos. De las ocho semifinales anteriores que han disputado, ¡han pasado a la final en siete ocasiones! Con cinco coronas en su vitrina (incluyendo las últimas cuatro de forma consecutiva), el Cibao FC llega como el gran favorito tras dominar la Liguilla con 30 puntos.

El historial: Un clásico con mucha pimienta

La rivalidad entre estos dos es vieja y sabrosa. Desde aquella primera semifinal en 2016, Cibao y Pantoja se han visto las caras en instancias decisivas múltiples veces. Aunque los santiagueros han dominado gran parte de esos encuentros, Pantoja siempre es un hueso duro de roer, especialmente en partidos de eliminación directa.

Artillería pesada: Los hombres del gol

Si usted va para el estadio o lo va a ver por la televisión, anote estos nombres porque tienen la pólvora encendida:

Por Cibao FC: La dupla de Rivaldo Correa y Ángel Pérez llega con 10 goles cada uno. Son una pesadilla para cualquier defensa.

Por Pantoja: Ojo con Louka Bertran, el “killer” del torneo que lidera con 14 goles, escoltado por Carlos Sarante con 8 dianas.

Coordenadas del partidazo:

Fecha: Sábado, 2 de mayo de 2026.

Hora: 4:00 PM.

Lugar: Estadio Panamericano.

Dedicatoria: Torneo en memoria del Dr. José Rafael Abinader.

¿Podrá el Cibao FC mantener su racha y avanzar a su novena final, o sacarán los Guerreros de Pantoja la casta para tumbar al campeón? ¿Quién es su favorito para el gol de la victoria?