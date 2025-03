Durísimas criticas de una leyenda hacia Alejandro Garnacho El argentino rompió una racha sin participar en goles, pero su actuación generó cuestionamientos de Paul Scholes, quien espera más de la joven promesa del Manchester United.

Alejandro Garnacho volvió a ser protagonista en la UEFA Europa League con una asistencia que ayudó al Manchester United a rescatar un empate ante la Real Sociedad. Sin embargo, su rendimiento no convenció del todo y terminó siendo sustituido en la segunda mitad, dejando el campo visiblemente frustrado.

El juvenil argentino, considerado una de las grandes promesas del equipo, recibió fuertes críticas por parte de Paul Scholes, una de las máximas leyendas del club, quien no dudó en señalar su falta de energía y decisión en el encuentro disputado en Anoeta.

Un pase clave, pero una actuación irregular

El encuentro entre Manchester United y Real Sociedad era clave para los ‘Red Devils’ en su camino en la Europa League. Garnacho logró romper una sequía de más de un mes sin contribuir en goles o asistencias al habilitar a Joshua Zirkzee para el único tanto del equipo inglés.

A pesar de esta contribución, su desempeño no estuvo a la altura de las expectativas. A lo largo del partido, el extremo argentino mostró destellos de su calidad, pero también evidenció errores en la toma de decisiones y falta de intensidad en algunos tramos del encuentro. Esto llevó a su reemplazo en el minuto 78 por Christian Eriksen, lo que no fue bien recibido por el jugador, quien salió del campo con claros gestos de desaprobación.

Paul Scholes no se guardó nada

Tras el partido, Paul Scholes, bicampeón de la Champions League y 11 veces campeón de la Premier League con el Manchester United, se mostró crítico con la actuación de Garnacho.

“Me sentí un poco decepcionado con Garnacho. Su mayor fortaleza es correr hacia adelante, dar profundidad y romper líneas. Sin embargo, hoy no tuvo la energía necesaria y se le vio algo irritable en el campo”, declaró Scholes en diálogo con TNT Sports.

El histórico mediocampista resaltó que, si bien Garnacho tiene un talento innegable, todavía debe mejorar varios aspectos de su juego. “A veces toma decisiones equivocadas, no entrega el pase correcto o no finaliza bien las jugadas. Es joven y aprenderá, pero necesita mejorar porque realmente no hay muchas opciones más en su posición”, agregó.

Las señales de tensión con Ruben Amorim

El enojo de Garnacho al ser sustituido no es un hecho aislado. En las últimas semanas, el atacante ha tenido ciertos roces con el entrenador Ruben Amorim, quien en ocasiones ha cuestionado su actitud dentro y fuera del campo.

Antes del partido contra la Real Sociedad, Garnacho ya había sido castigado por el técnico tras salir directamente al vestuario en la victoria ante el Ipswich Town, en lugar de quedarse en el banquillo. Como castigo, el jugador debió pagar una cena para todo el plantel, un gesto simbólico que dejó en claro la importancia de la disciplina dentro del equipo.

Además, en el derbi contra el Manchester City, el argentino ni siquiera fue convocado, lo que generó dudas sobre su relación con el entrenador. Aunque volvió rápidamente a la alineación, este nuevo episodio podría sumar más tensión en el vestuario.

¿Qué le espera a Garnacho y al United?

El Manchester United afrontará la revancha contra la Real Sociedad en Old Trafford con la misión de cerrar la clasificación. Scholes, aunque crítico con el equipo, confía en que los ‘Red Devils’ puedan avanzar.

“Jugaron bien, pero sin dar la sensación de que podían ganar de manera convincente. Siempre estuvieron en el partido, pero la gran pregunta sigue siendo de dónde vendrán los goles. Siempre decimos que deberían ganar, pero a veces nos terminan decepcionando”, analizó la leyenda del club.

En cuanto a Garnacho, el argentino tendrá la oportunidad de redimirse y demostrar que puede ser un jugador determinante en los momentos clave. Su talento es innegable, pero su actitud y regularidad serán aspectos fundamentales para consolidarse en el Manchester United.